بعد تمرده على الأهلي.. الخطيب يوجّه "صفعة" لوسام أبو علي

كشفت تقارير إعلامية أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، وجه صفعة مدوية إلى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، بسبب تمرده على الفريق خلال الفترة الأخيرة رغبة منه في الرحيل للاحتراف بالدوري الأمريكي.

وأعلن الأهلي، اليوم الخميس، استبعاد وسام أبو علي من بعثة الفريق المتجهة إلى تونس، غدا الجمعة، لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد.

أخبار ذات علاقة وسام أبو علي يستخدم "الورقة الأخيرة" للخروج من الأهلي المصري

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على فيسبوك، إن المدير الرياضي محمد يوسف قرر استبعاد أبو علي "عقب التشاور مع خوسيه ريبيرو مدرب الفريق".

وجاء قرار الاستبعاد "نظرا لعدم قيام اللاعب بإجراء القياسات البدنية والفحوصات الطبية في المواعيد المحددة" بالإضافة إلى "غيابه عن التدريبات والجلسات العلاجية دون إذن".

ويتوجه الأهلي إلى تونس لإقامة معسكر الإعداد خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

أخبار ذات علاقة زيد القنبر.. الأهلي يفاوض "بديل" وسام أبو علي

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "إم بي سي مصر"، فإن "الأزمة وصلت لطريق مسدود بين الإدارة ووسام لدرجة أن محمود الخطيب رفض مقابلة اللاعب نهائيا، وهناك تنازلات من جانب اللاعب بأن يتنازل عن جزء كبير من قيمة عقده من أجل الرحيل، كما أن اللاعب ليس مصابا كما أكد للنادي".

وأضاف: "هناك ضغط كبير من وسام أبو علي ووكيله، اللاعب كان يستهدف الرحيل مع البعثة إلى تونس خاصة أن الخطيب هو رئيس البعثة لكي يجلس معه، ولكن اللاعب لن يسافر بعد التطورات الأخيرة".

وكان وسام أبو علي تلقى عرضًا للرحيل إلى كولومبوس كرو الأمريكي في الموسم الجديد ولكن الأهلي لم يتوصل بعد لاتفاق مالي بشأن رحيل لاعبه الفلسطيني الذي يضغط بقوة من أجل إتمام الصفقة.