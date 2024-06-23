عصام الحضري ينتقد تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر

وجه عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، انتقادا لتعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، كما انتقد تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع الثنائي محمود كهربا وإمام عاشور.

وقال عصام الحضري، في تصريحات تلفزيونية: "مدرب الأندية لا يصلح لتدريب المنتخبات، والعكس مدرب المنتخبات لا يصلح للأندية".

وأضاف: "حسام حسن، تولى تدريب أندية تنافس على الهبوط ولم يتوج بأي بطولة مع الزمالك، أنا ضد تولي مدرب أندية تدريب المنتخب، الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، لا يصلح لتدريبهم إلا المدرب الأجنبي".

وتابع: "تجربة منتخب مصر مع المدرب المحلي لم تصلح سوى مع حسن شحاتة ومحمود الجوهري".

وأشار: "أرفض العمل مع حسام حسن، مع أني حصلت على شهادات من الخارج، من الصعب أن أشتغل معه".

وأوضح: "جميع المدربين الذين تعاملت معهم أجانب، باستثناء إيهاب جلال، الذي لم يحصل على فرصته مع منتخب مصر".

وأكمل: "حسام حسن معه لاعبون على أعلى مستوى، وأنا قريب من جميع اللاعبين، لكنهم يحتاجون تعاملا وطريقة معنوية مختلفة، لاعبو المنتخب لا يريدون عصبية، ولا تدريبات طويلة المدى، ولا زعيق".