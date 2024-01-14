احتفال رائع بين غوارديولا ودي بروين بعد الفوز على نيوكاسل (فيديو)
حرص بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الاحتفاء بالعودة الرائعة لنجمه البلجيكي كيفين دي بروين، عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (3-2)، مساء السبت.
وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي لتحقيق انتفاضة متأخرة بالفوز 3-2 على نيوكاسل، في مشاركته الأولى منذ الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك لاعب الوسط البلجيكي، الغائب منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، كبديل في الدقيقة 69 بينما كان سيتي متأخرا 2-1، ومع قرب النهاية أدرك التعادل بتسديدة منخفضة.
بعد ذلك أرسل دي بروين تمريرة مثالية في الوقت المحتسب بدل الضائع لزميله البديل أوسكار بوب ليضمن النقاط الثلاث التي جعلت سيتي حامل اللقب يتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفربول.
ونشرت القناة الناقلة للمباراة فيديو يظهر فرحة عارمة من غوارديولا مع دي بروين عقب المباراة وقيادته الفريق للفوز، حيث قام باحتضانه بقوة.
وأصبح كيفن دي بروين ثالث أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ برصيد (103) مناصفة مع أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني.
ويملك سيتي 43 نقطة من 20 مباراة خلف ليفربول المتصدر برصيد 45 نقطة، بينما بقي نيوكاسل في المركز العاشر بعد هزيمته الرابعة على التوالي.