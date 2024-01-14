احتفال رائع بين غوارديولا ودي بروين بعد الفوز على نيوكاسل (فيديو)

حرص بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الاحتفاء بالعودة الرائعة لنجمه البلجيكي كيفين دي بروين، عقب الفوز على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة (3-2)، مساء السبت.

وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي لتحقيق انتفاضة متأخرة بالفوز 3-2 على نيوكاسل، في مشاركته الأولى منذ الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك لاعب الوسط البلجيكي، الغائب منذ أغسطس الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، كبديل في الدقيقة 69 بينما كان سيتي متأخرا 2-1، ومع قرب النهاية أدرك التعادل بتسديدة منخفضة.