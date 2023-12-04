تفاصيل مشادة خيمينيز وجواو فيليكس خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (فيديو)
كشفت القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عن كواليس المشادة الكلامية التي اندلعت بين جواو فيليكس، نجم البارسا، وخوسيه خيمينيز خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.
وسجل فيليكس هدفًا في الشوط الأول ليمنح برشلونة فوزًا صعبًا 1-صفر على أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة.
وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، هدف الفوز في الدقيقة الـ28 بلمسة رائعة لتمر الكرة من فوق حارس المرمى يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة.
ووفقًا لِما ذكرته شبكة "موفيستار" الإسبانية، فإن فيليكس قال لزميله الأوروغوياني: "لقد ضربتني، لقد ضربتني".
ورد خيمينيز: "هل تريد الشجار حقًا؟ أم ماذا؟ نعم، فعلت، هل تريد القتال؟".
وتدخل كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، لتهدئة خيمينيز، قائلًا: "اهدأ، لننهي ذلك، لأن الحكم يبحث عنك لمنحك الإنذار الثاني وطردك، اهدأ".
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عقب المباراة إن التوتر كان حاضراً داخل الملعب في مواجهات فيليكس ضد زملائه في أتلتيكو مدريد، وكاد الأمر يتطور إلى الاشتباك.
وأوضحت أنه عقب نهاية اللقاء صرح جواو فيليكس أنه يرتبط بعلاقة جيدة جداً مع جميع لاعبي أتلتيكو مدريد، لافتاً إلى أنهم يعلمون أنه لا يكنّ لهم أي سوء، متمنياً للفريق التوفيق في المباريات المقبلة.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.
ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.