تفاصيل مشادة خيمينيز وجواو فيليكس خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد (فيديو)

كشفت القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد عن كواليس المشادة الكلامية التي اندلعت بين جواو فيليكس، نجم البارسا، وخوسيه خيمينيز خلال مواجهة الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وسجل فيليكس هدفًا في الشوط الأول ليمنح برشلونة فوزًا صعبًا 1-صفر على أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة.

وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، هدف الفوز في الدقيقة الـ28 بلمسة رائعة لتمر الكرة من فوق حارس المرمى يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة.