في ظل صمتها التام.. لماذا أظهر لامين يامال صورته مع نيكي نيكول؟

كتب: نور الدين ميفراني

بعد انتشار أخبار انفصال النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد أيام من ارتباطهما رسميا، لم يخرج أي تصريح رسمي منهما ينفي أو يؤكد الشائعات.

لكن بعد مباراة إسبانيا وتركيا نشر نيكو وليامز نجم المنتخب الإسباني فيديو داخل غرف الملابس للاعب لامين يامال يظهره وهو يكتب رسالة عبر هاتفه وكتب عنه "ابني وقع في الحب".

ورد نجم برشلونة بمداعبة زميله وصديقه وأظهر هاتفه وعليه صورة برفقة نيكي نيكول في لقطة عاطفية.

وبينما التزمت المغنية الأرجنتينية الصمت جاء رد لامين يامال بهذه الطريقة ليطرح عدة تساؤلات

رد على أنباء الخيانة

اختار لامين يامال إظهار صورة عاطفية برفقة صديقته نيكي نيكول على هاتفه وكتابة رسالة كرد على الأخبار والشائعات التي تحدثت عن خيانتها له وعلاقاته النسائية، وكنفي لانفصالهما.

تأكيد العلاقة

أكد لامين يامال بموقفه الجديد، أن علاقته مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول البالغة 25 سنة، مستمرة ولم يحدث أي انفصال، وأن كل الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

مصالحة لها بسبب النصائح التي تلقتها بالابتعاد عنه

قدم مصور شهير نصيحة للمغنية الأرجنتينية بالابتعاد عن النجم الشاب بسبب سلوكه وحفلاته برفقة أصدقائه بحضور كثير من نساء، وهي الأخبار التي انتشرت مؤخرا.

لكن النجم الإسباني بطريقة رده يوجه رسالة لصديقته كونها الوحيدة التي بباله دائما، وحتى في غرف الملابس يتذكرها ويبعث إليها رسالة ويضعها صورةً في هاتفه.