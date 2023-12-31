جمال بلماضي: منتخب الجزائر ليس مرشحا للفوز بكأس أمم أفريقيا

وأكد أن الاستعدادات التي سيخوضها منتخب الجزائر في توغو "مهمة جدا بالنظر إلى الظروف والأجواء التي ستكون مشابهة لتلك التي سيجدها في ساحل العاج".

وعن وديتي توجو وبوروندي، قال بلماضي: "سنواجه توغو التي تمتلك منتخبا جيدا بالإضافة إلى بوروندي التي قدمت مستوى كبيرا أمام الكاميرون في التصفيات، لكن أكثر ما يهمنا هو التحضير في نفس الأجواء المشابهة لساحل العاج".

وبسؤاله عن القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، أجاب: "بعض اللاعبين الحاضرين لديهم الخبرة، أنا مع الاستمرارية، إنها مزيج بين الخبرة والاكتشاف، أشكر اللاعبين على العمل الاستثنائي الذي قاموا به مباشرة بعد خيبة الأمل بعدم التأهل لكأس العالم، لقد عادوا بقوة".

ويواجه المنتخب الجزائري، يوم الإثنين، المنتخب الجزائري الأولمبي في مباراة ودية بالمركز التقني بسيدي موسى في العاصمة.

ويسافر منتخب الجزائر إلى ساحل العاج لخوض البطولة القارية في العاشر من الشهر المقبل، في ختام معسكره التدريبي في توغو الذي سيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام توغو وبوروندي.