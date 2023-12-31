جمال بلماضي: منتخب الجزائر ليس مرشحا للفوز بكأس أمم أفريقيا
قال جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، اليوم الأحد، إن "محاربي الصحراء" ليس مرشحا للتتويج بكأس أمم أفريقيا، لكنه سيسعى إلى تحقيق الانتصارات والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة.
ويخوض منتخب الجزائر البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي: "المنتخب ليس مرشحا على الورق بما أننا لم نتأهل لمنافسات كأس العالم الأخيرة ولم نقدم المستوى المأمول في كأس أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، لكننا سنسعى لتحقيق الانتصارات والذهاب إلى أبعد نقطة".
وأضاف: "هناك عدة منتخبات مرشحة للتتويج باللقب منها البلد المنظم ساحل العاج، بالإضافة للسنغال ومصر والمغرب، في حين أن هناك منتخبات قادرة على تحقيق المفاجأة".
وتحدث بلماضي عن المباراة الأولى في البطولة أمام أنغولا قائلا: "إنها مباراة مهمة، سنسعى لحصد النقاط الثلاث لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة".
وأتم: "تابعنا عدة مباريات لأنغولا، وهو منتخب لا يسجل كثيرا، كما أنه لا يتلقى أهدافا كثيرة".
وأكد أن الاستعدادات التي سيخوضها منتخب الجزائر في توغو "مهمة جدا بالنظر إلى الظروف والأجواء التي ستكون مشابهة لتلك التي سيجدها في ساحل العاج".
وعن وديتي توجو وبوروندي، قال بلماضي: "سنواجه توغو التي تمتلك منتخبا جيدا بالإضافة إلى بوروندي التي قدمت مستوى كبيرا أمام الكاميرون في التصفيات، لكن أكثر ما يهمنا هو التحضير في نفس الأجواء المشابهة لساحل العاج".
وبسؤاله عن القائمة التي اختارها لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، أجاب: "بعض اللاعبين الحاضرين لديهم الخبرة، أنا مع الاستمرارية، إنها مزيج بين الخبرة والاكتشاف، أشكر اللاعبين على العمل الاستثنائي الذي قاموا به مباشرة بعد خيبة الأمل بعدم التأهل لكأس العالم، لقد عادوا بقوة".
ويواجه المنتخب الجزائري، يوم الإثنين، المنتخب الجزائري الأولمبي في مباراة ودية بالمركز التقني بسيدي موسى في العاصمة.
ويسافر منتخب الجزائر إلى ساحل العاج لخوض البطولة القارية في العاشر من الشهر المقبل، في ختام معسكره التدريبي في توغو الذي سيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام توغو وبوروندي.