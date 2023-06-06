رسميًا: نادي الاتحاد السعودي يعلن ضم كريم بنزيما

وترك المهاجم الفرنسي البالغ عمره 35 عاما نادي ريال مدريد بالتراضي من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي بعقد لمدة عامين في صفقة تقدر وسائل الإعلام قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو (106.93 مليون دولار).

ونشر نادي الاتحاد فيديو عبر صفحته الرسمية لموقع تويتر، به مجموعة من أفضل أهداف المهاجم الفرنسي وكتب عليها: "البنــز اتحادي.. الحظ الليلة كريم".

وفي مقطع الفيديو استعرض نادي الاتحاد مشوار بنزيما ومهاراته وأظهر اللاعب الفرنسي وهو يوقع العقد ويرفع قميص النادي الذي كتب عليه 2026.

وقال بنزيما في الفيديو "أنا متحمس أشوفكم في جدة".