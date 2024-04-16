سر رفض أندية السعودية التعاقد مع دي خيا

دي خيا لن يكلف أي ناد يرغب في التعاقد معه أي أموال، إذ سينتقل مجانًا لأي فريق كونه دون نادٍ منذ غادر مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل عشرة أشهر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ديفيد دي خيا يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ375 ألف جنيه إسترليني "1.75 مليون ريال سعودي"، ولكن هذا الأمر لن يقف عقبة أمام أي ناد في المملكة يرغب في التعاقد معه.

وأوضحت: "لا يمثل المال مشكلةً عند أندية السعودية، ولكن قرار منح أندية دوري روشن السعودي زيادة عدد الأجانب في مراكز أخرى غير حراسة المرمى، أسهم في تعزيز المراكز الأخرى غير حراسة المرمى".

وأضافت: "بعد هذا القرار منحت الأندية السعودية الأولوية لها في إبرام الصفقات للمراكز الهجومية، والدليل هو محاولة التعاقد مع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد استقطاب رونالدو، ونيمار، وبنزيما.