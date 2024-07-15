الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع مدافع فنربخشة التركي

كشفت تقارير صحفية عن دخول أحد لاعبي الدوري التركي دائرة اهتمام النادي الأهلي، لضمه بالموسم الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشره الصحفي التركي "أحمد كونانش"، فإن مسؤولي الأهلي أبدوا اهتمامهم، بظهير أيمن فنربخشة التركي، جنكيز أوندير.

وأشار بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" إلى أن إدارة فنربخشة جادة بشأن التعاقد مع مهاجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت سابقا أن المدرب الألماني ماتياس يايسله ما يزال يطالب إدارة الأهلي، بالتخلص من خدمات روبرتو فيرمنيو، والتعاقد مع بديل خلال هذا الصيف.

وارتبط في الأيام الأخيرة اسم مهاجم ليفربول السابق الذي يرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يوليو 2026، بالانتقال إلى فلامنغو البرازيلي هذا الصيف.

وتعاقد النادي الأهلي مع روبرتو فيرمنيو صاحب الـ33 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ليفربول الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات.