برونو فيرنانديز يفضل النصر السعودي على الاتحاد

منحت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي الإذن لمسؤولي لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي لبدء المحادثات، من أجل ضم برونو فيرنانديز، ولكي يختار النادي المفضل له.

ووفقًا لما ذكره موقع "TEAMtalk" فقد حصل فيرنانديز على الضوء الأخضر للاستماع إلى الاقتراح الذي أعده له صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وشدد الموقع أن الناديين المتهمين بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي، هما النصر والاتحاد، وقد قاما فعلًا بعقد عدة اجتماعات من أجل اللاعب قبل بضعة أسابيع.

وكشف التقرير أن فيرنانديز يفضل خيار النصر، لا سيما أنه سيمنحه فرصة اللعب إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو.

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وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قدم فعلًا عرضًا بعقد ضخم من الصعب على مسؤولي اليونايتد رفضه.

وسبق للبرتغالي فيرنانديز، التأكيد على رغبته في البقاء مع يونايتد واحترام عقده الممتد حتى عام 2026.

وانضم فيرنانديز، لاعب خط الوسط الهجومي، والبالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة.

وخاض برونو مع يونايتد 232 مباراة سجل خلال تلك المباريات 79 هدفًا، وصنع 65.

وتوج برونو مع يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية في سنة 2023.