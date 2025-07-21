خارج المعسكر.. سلوت "يطرد" نجم ليفربول

اتخذ آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، قرارا صادما تجاه أحد لاعبي الفريق الأول، حيث قام باستبعاده من القائمة المسافرة إلى الأراضي الآسيوية، استعدادا لخوض جولة تحضيرية للموسم المقبل (2025-2026).

وحقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، في عام سلوت الأول كمدير فني للفريق، لكنه قام بتهميش بعض اللاعبين.

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ويستعد ليفربول للموسم الجديد بجولة تحضيرية في آسيا، حيث يسافر إلى هونغ كونغ واليابان، وسيواجه ميلان الإيطالي ويوكوهاما.

وضم سلوت، 29 لاعبا لقائمة ليفربول لكنه استبعد لاعبه الإيطالي فيديريكو كييزا، وأوضح النادي أن السبب إجراء احترازي بالنظر للياقته البدنية.

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كييزا انضم رسميا إلى ليفربول في أغسطس الماضي، قادما من يوفنتوس مقابل صفقة قيمتها قاربت 10 ملايين جنيه إسترليني إلى جانب 2.5 مليون يورو إضافات.

ولم يحظَ كييزا بفرص كافية للعب مع "الريدز"، في ظل الاعتماد على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق في الموسم الماضي.

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من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن هذا الاستبعاد يمهد لرحيل كييزا عن ملعب آنفيلد هذا الصيف.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن العودة إلى إيطاليا هي الوجهة الأقرب لكييزا، لكن لم يحسم بعد النادي الذي سينضم إليه.

كييزا كان أحد أهم لاعبي يوفنتوس الإيطالي، لكن وصلت مفاوضات تجديد عقده لطريق مسدود، ليتفق الطرفان لاحقًا على رحيله وغادر حينها إلى ليفربول.

ويفتتح ليفربول موسمه بمواجهة كريستال بالاس في الدرع الخيرية يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي.