أعلنت الشرطة الفرنسية القبض على رجل حاول تسلق برج إيفل، مساء اليوم الأحد، قبيل حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وتسلق رجل الواجهة الشمالية لبرج إيفل في باريس، اليوم الأحد، آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية، وسادت حالة من الفوضى في باريس قبل ساعات من حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وتم إخلاء برج إيفل ومحيطه بعد أن تسلقه رجل، ولكن الشرطة منعته من استكمال تسلقه، وألقت القبض عليه.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتسلق عاري الصدر، في أثناء صعوده من دون حبال.

وبعد القبض عليه، كانت الشرطة ترافقه إلى خارج منصة المشاهدة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "في الساعة 2.45 بعد الظهر، شوهد شخص يتسلق برج إيفل. وتدخلت الشرطة على الفور وألقت القبض عليه".

وسيكون حفل الختام اليوم الأحد أقصر بكثير، على أن يقام بطريقة أكثر تقليدية على "ستاد دو فرانس".

ومن المتوقع أن يضم حفل الختام أكثر من 100 راقص وفنان سيرك ومؤدٍ، مع الوعد بعروض جوية وتجهيزات عملاقة وإضاءة مذهلة.