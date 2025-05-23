لأول مرة منذ اليورو.. منتخب إنجلترا يستدعي نجم الأهلي السعودي

استدعى منتخب إنجلترا لاعبه إيفان توني نجم الأهلي السعودي إلى قائمته التي تخوض معسكر شهر يونيو المقبل بعد غياب طويل.

وأعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة القائمة الرسمية لخوض لقاء أندورا في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا بجانب مواجهة السنغال الودية.

وشهدت القائمة عودة إيفان توني بعد تألقه اللافت مع الأهلي السعودي هذا الموسم وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانتقل توني صاحب الـ 29 عامًا إلى الأهلي السعودي في بداية الموسم الحالي قادمًا من برينتفورد الإنجليزي في صفقة مدوية.

وسجل اللاعب 29 هدفًا هذا الموسم بجانب تقديم 9 تمريرات حاسمة، وحقق لقب دوري الأبطال مع فريقه ليعود إلى منتخب إنجلترا بعد غياب منذ بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في صيف 2024 في ألمانيا.

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وقال توماس توخيل في المؤتمر الصحفي عقب إعلان القائمة إن إيفان توني يستحق العودة للمنتخب الإنجليزي مرة أخرى.

وأضاف:" تابعنا أداء توني في الموسم الحالي مع الأهلي، لقد سجل أكثر من 20 هدفًا هذا الموسم وكان له دور كبير في صفوف فريقه، سواء في تسجيل الأهداف أم تقديم التمريرات الحاسمة".

وأتم قائلًا:" توني لعب موسمًا رائعًا وحقق اللقب القاري مع فريقه وعودته للمنتخب أمر طبيعي".

وخاض توني 6 مباريات دولية خلال مسيرته مع منتخب إنجلترا وسجل هدفًا واحدًا.