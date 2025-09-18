استقلول هزم الهلال بالأربعة.. تعليق ناري بعد فوز النصر السعودي بخماسية (فيديو)

رفض الإعلامي الرياضي هاني الداود التقليل من فوز نادي النصر السعودي على منافسه استقلول دوشنبه الطاجيكستاني، والذي اكتسحه "العالمي" بخمسة أهداف دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب "الأول بارك"، في أولى جولات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.

وكان العديد من المتابعين والمحللين تحدثوا عن ضعف البطولة وعدم جدوى مشاركة النصر بها، خاصة أنها لن تفيده في عملية الوصول لكأس العالم للأندية ولن تضيف لتصنيف الفريق أي نقاط.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدفين أحرزهما الجناح عبد الرحمن غريب، في الدقيقة 14، والبرازيلي أنجيلو غابرييل، لاعب الوسط، في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أحرز الجناح البرازيلي ويسلي غاسوفا هدفا، في الدقيقة 59، وأضاف الجناح الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع، في الدقيقة 89، وخلال الوقت بدل الضائع، وقّع الجناح السنغالي ساديو ماني على الهدف الخامس.

وقال هاني الداود في تصريحات تلفزيونية: "الفريق الذي فاز عليه النصر أمس شارك سابقا في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز سابقا على الهلال برباعية يجب ألّا نقلل من فوز العالمي عليه، ومن يفز على الهلال على أرضه بهذه النتيجة فهو فريق كبير بالتأكيد".

وخاض استقلول 7 مباريات سابقا أمام الفرق السعودية، بواقع أربع مباريات ضد الهلال واثنتين أمام النصر، فيما لعب مرة واحدة أمام الأهلي.

وفي مبارياته الأربع أمام الهلال خسر الفريق الطاجيكي ثلاث مرات، بينما فاز مرة واحدة بنتيجة 4-1 في دور المجموعات من البطولة القارية عام 2021.