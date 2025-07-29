أحمد الجوادي يتصدر تصفيات سباق 800 متر حرة في بطولة العالم للسباحة

حصل التونسي أحمد الجوادي، بطل العالم في سباق 1500 متر حرة في حوض قصير، على المركز الأول في تصفيات سباق 800 متر حرة بزمن 7:41.58 دقيقة متقدمًا على الأسترالي سام شورت الذي نال الميدالية الفضية في سباق 400 متر، وذلك في اليوم الثالث من بطولة العالم للسباحة في سنغافورة، اليوم الثلاثاء.

وجاء في المركز الثاني في التصفيات السباح الأسترالي صامويل شورت بزمن قدره 7:42.22، تلاه الألماني زفين شفارز في المركز الثالث بـ 7:43.60، ومن المنتظر أن يُقام الدور النهائي، غدًا الأربعاء.

يُذكر أن الجوادي، البالغ من العمر 20 عامًا، سبق له أن توّج بذهبية سباق 1500 متر وحقق برونزية 800 متر خلال بطولة العالم في بودابست سنة 2024، كما تألق في أولمبياد باريس 2024 بحلوله في المركز الرابع في سباق 800 متر، والسادس في سباق 1500 متر.

وتعافت النيوزيلندية إريكا فيرويذر من عدم تأهلها المفاجئ في سباق 400 متر حرة لتسجل أسرع زمن في تصفيات سباق 200 متر.

وتعثر مشوار فيرويذر في الدفاع عن لقبها في سباق 400 متر بسبب بداية خاطئة في تصفيات يوم الأحد الماضي، لكن السباحة النيوزيلندية (21 عامًا) لم تواجه أي مشكلة في المسافة الأقصر تاركة البطلة الأولمبية مولي أوكالاهان خلفها في مركز بطولة العالم للألعاب المائية.

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وتأهلت فيرويذر، وصيفة بطلة سباق 200 متر في بطولة العالم الماضية في الدوحة، لقبل النهائي في سنغافورة بزمن قدره دقيقة واحدة و56.54 ثانية، متقدمة بفارق 0.20 ثانية على الأمريكية إيرين جيميل وأسرع بنصف ثانية من أوكالاهان صاحبة المركز الثالث.

وصعد الأيرلندي دانييل ويفن الفائز بذهبية الأولمبياد للنهائي برفقة بطل 400 متر في باريس لوكاس ميرتنز الذي تغلب على شورت في سباق 400 متر قبل يومين.

وكان الإيطالي سيموني تشيرازوولو الأسرع في قبل نهائي سباق 50 مترًا/ صدر للرجال مسجلًا 26.42 ثانية، بينما كان الأمريكي لوكا أورلاندو الأسرع في قبل نهائي سباق 200 متر/ فراشة (1:52.71 ثانية).

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وسيتم توزيع خمس ميداليات ذهبية في الحصة المسائية اليوم، إذ تُعد السباحة الأمريكية الرائعة وحاملة الرقم القياسي العالمي كاتي ليديكي المرشحة الأوفر حظًّا للفوز بلقبها السادس في سباق 1500 متر حرة وتعزيز رقمها القياسي إلى 22 لقبًا عالميًّا.

وسيسعى البطل الأولمبي ديفيد بوبوفيتشي للفوز بذهبية سباق 200 متر/ حرة، فيما ستتنافس ملكة السباحة على الظهر الأسترالية كايلي ماكيون مع الأمريكية ريغان سميث على لقب سباق 100 متر، وذلك بالإضافة لتوزيع ذهبية سباق 100 متر ظهر للرجال.

وتتطلع الأمريكية كيت دوغلاس، بطلة الأولمبياد في سباق 200 متر/ صدر، إلى إضافة لقب بطولة العالم في سباق 100 متر إلى مجموعتها.