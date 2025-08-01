لم يتخلَ أبدًا عن عائلة جوتا.. مسؤول رسمي يدافع عن كريستيانو رونالدو

دافع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن نجم المنتخب الوطني كريستيانو رونالدو، بعد تعرُّض الأخير لانتقادات حادّة بسبب غيابه عن جنازة زميله السابق ديوغو جوتا، الذي لقي حتفه مع شقيقه في حادث مروّع شمال إسبانيا قبل شهر.

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وهزّ خبر وفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير عالم كرة القدم، خاصةً أنها جاءت بعد 11 يومًا فقط من زواجه من روت كاردوسو، التي ترك لها ثلاثة أطفال أصغرهم رضيعة لم تتجاوز الثمانية أشهر.

وأثار غياب رونالدو عن مراسم الجنازة، التي حضرها نجوم مثل برونو فرناندز وروبين دياز، تساؤلاتٍ واسعةً على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما نقلت مصادر مقرّبة من اللاعب أن سبب غيابه يرجع إلى رغبته في ألا يُلهي وجوده الجمهور عن تكريم جوتا وعائلته.

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دفاع رئيس الاتحاد البرتغالي

أكد بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في تصريحات صحفية أن رونالدو كان "الأكثر التصاقًا بعائلة جوتا".

ووصف الانتقادات الموجهة له بـ"غير العادلة"، مشيرًا إلى أن الغياب الجسدي لا يعكس تقصيرًا في المشاعر أو الدعم.

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وقال رئيس الاتحاد البرتغالي إن رونالدو ظلّ على تواصل دائم مع عائلة زميله، موضحًا: "من الظلم اتهامه بالانفصال.. لقد كان الأكثر تعاطفًا مع المأساة، خاصةً كونه عاش سنوات طويلة جوتا كزميل وقائد".

وأضاف: "غيابه عن الجنازة لا ينفي ارتباطه العاطفي أو دعمه المستمر للعائلة".