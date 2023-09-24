قراءة القرآن والحذر.. جدل حول نصائح ميدو للاتحاد السعودي قبل مواجهة الأهلي

أثار الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو" جدلًا واسعًا بعد تصريحاته ونصائحه التي وجهها لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي قبل المواجهة المحتملة مع الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في السعودية.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وتشير التوقعات إلى فوز الاتحاد على أوكلاند نظرًا للفوارق الفنية بين الفريقين، رغم أن الفريق النيوزيلندي هو الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية.