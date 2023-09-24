قراءة القرآن والحذر.. جدل حول نصائح ميدو للاتحاد السعودي قبل مواجهة الأهلي
أثار الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو" جدلًا واسعًا بعد تصريحاته ونصائحه التي وجهها لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي قبل المواجهة المحتملة مع الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في السعودية.
وكانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الثاني من مونديال الأندية.
وتشير التوقعات إلى فوز الاتحاد على أوكلاند نظرًا للفوارق الفنية بين الفريقين، رغم أن الفريق النيوزيلندي هو الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية.
وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "السعودية": "يجب أن يأخذ الاتحاد السعودي حذره بأنه سيقع في طريق الأهلي بمونديال الأندية، الفريق السعودي سيجد إصابات غير طبيعية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "والله العظيم أي فريق يلاعب الأهلي، سيجد إصابة بالصليبي وإيقاف لاعب آخر ومن الممكن أن يحدث شيء للمدرب، بخبرتي، يجب على الاتحاد في الفترة المقبلة قراءة القرآن، وأن يحذروا جيدًا ويأخذوا بالهم من اللاعبين".
وتابع ميدو: "في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، أهم لاعبي الزمالك محمود الونش وعبدالله جمعة أصيبا بفيروس كورونا، وأنا أحذركم مما سيحدث في الفترة المقبلة، لا يمكن لأحد أن يأمن لفريق الأهلي، لأن الأهلي يعرف كيف يفوز بالمباريات".
رد شوبير
من جانبه، حرص الإعلامي أحمد شوبير، المقرب من مجلس إدارة الأهلي، على توجيه لوم وعتاب إلى أحمد "ميدو" بعد تصريحاته.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "أنا أتحدث عن ميدو دائمًا بمنتهى الحب والاحترام، لكن فوجئت بحديثه أمس عن مواجهة محتملة بين الاتحاد والأهلي، وقال إن الفريق السعودي يجب عليه قراءة القرآن الكريم كثيرًا قبل مواجهة الفريق الأحمر، خوفًا من تعرض لاعبيه للإصابات".
وأضاف: "أنا اتخضيت الحقيقة من تصريحات ميدو بعد أن شاهدت الفيديو كاملًا، وقال إنه في نهائي أبطال أفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك، تعرَّض أهم لاعبي الزمالك لـ فيروس كورونا، وأي فريق يواجه الأهلي تحدث إصابات عديدة في صفوفه أو يرحل المدرب وتحدث أشياء غريبة قبل المباراة، أرى أن المقصد من وراء كلام ميدو صعب".
وأردف: "المتواجدون في الاستديو التحليلي من السعودية، ومنهم محمد نور نجم الاتحاد السعودي السابق، رد على ميدو وقال أنا لعبت ضد الأهلي في وقت سابق وتغلبنا عليه ولا يوجد أي مشكلة، وكلام ميدو أدهشني، لأن الأهلي في المباراة الأخيرة ضد الزمالك غاب عنه 6 لاعبين ومع ذلك فاز، واتخضيت من كلام ميدو، وكلنا في النهاية نتحصن بالقرآن الكريم وهذا أمر طبيعي، ما قاله غريب الحقيقة وانزعجت جدًّا من الطريقة والرسالة التي يريد إيصالها".