أول موقف رسمي من رئيس الترجي التونسي حول أزمة هروب يوسف بلايلي

شهدت أزمة يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي فصلا جديدا اليوم الخميس بعد دخول رئيس النادي حمدي المدب على الخط للتعليق على هروب اللاعب ومقاطعته التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وردّ رئيس الترجي للمرة الأولى على مقاطعة بلايلي للفريق ورفضه استئناف التدريبات وذلك في أعقاب رده على تساؤلات المشجعين أمس الأربعاء عند نهاية حصص التدريبات.

واختار النجم الدولي الجزائري موقفا مفاجئا تجاه فريقه وذلك بعد أيام قليلة من نهاية مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية والتي كان فيها واحدا من أفضل اللاعبين وأحزر الهدف الوحيد للترجي في المسابقة.

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وقاد يوسف بلايلي الترجي للتتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي وهي كأس السوبر (2023 ـ 2024) في شهر فبراير 2025، والدوري والكأس المحليين لموسم 2024 ـ 2025 محققا أرقاما مذهلة لم يستطع أي من زملائه تحقيقهت.

وعقب العودة من نيويورك نحو الجزائر، إثر إنهاء الترجي مشاركته المونديالية منذ الدور الأول، لم يلتحق اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بتدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد بل قرر تمديد إجازته في الوقت الذي كان مسؤولو الترجي يجهزون عقدا جديدا لتمديد ارتباطه بالفريق حتى يونيو 2028.

وأثار يوسف بلايلي مخاوف الجماهير الترجية، خصوصا بعد تصريح وكيل أعماله ووالده حفيظ بلايلي أنه بات قريبا من الانتقال لمولودية الجزائر إما بعد نهاية عقده في يونيو 2026، أو خلال فترة الانتقالات الحالية التي تستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

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وخلال حضوره أمس الأربعاء التدريب المسائي للفريق، واجه حمدي المدب وابلا من تساؤلات الجماهير التي احتشدت لدى خروجه بعد نهاية التدريب وكان هاجسها الوحيد معرفة آخر المستجدات بشأن مستقبل النجم الجزائري مع الترجي.

ووفقا لمصادر قريبة جدا من الترجي، دار حديث مطول رافقته أسئلة حارقة بين المدب ومشجعي النادي حول ملف يوسف بلايلي قبل أن يبدي رئيس النادي موقفا صارما بالقول إنه سيجتمع باللاعب يوم السبت القادم وهو الموعد المحدد ـ حتى الآن لعودته إلى تونس.

ووجه حمدي المدب وفق ما أكدته لـ"إرم نيوز" مصادر خاصة تهديدا غير مباشر ليوسف بلايلي ووالده بالقول إن اللاعب لن يغادر الترجي في الصيف الجاري، وسيكمل الفترة المتبقية من عقده على المدرجات بقرار إداري.

المدب أكد أيضا أنه سيقدم عقدا جديدا بامتيازات جيدة ليوسف بلايلي وفي حال عدم موافقته على تجديد تعاقده مع الفريق سيتم تجميد نشاطه والإبقاء عليه خارج القائمة حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

ولم يستبعد المدب أن تتم إحالة اللاعب على مجلس التأديب لمساءلته بشأن غيابه غير المبرر عن الالتحاق بالتدريبات استعدادا لموسم 2025 ـ 2026.

وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة الترجي ستخضع أيضا البرازيلي يان ساس للمساءلة بعد عدم حلوله بتونس حتى الآن.

وأكد رئيس الترجي التونسي أن إدارة الفريق لا تعلم حتى اللحظة موعد عودة لاعب خط الوسط البرازيلي للتدريبات مشيرا إلى أن كل يوم غياب عن التدريبات سيكلف يان ساس خصم 5 آلاف دولار من مرتبه وفق المصادر ذاتها.