ترتيب الدوري الأردني: الفيصلي يعمق جراح الوحدات (فيديو)

حقق الفيصلي فوزاً مثيراً على حساب مضيفه الوحدات بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت في قمة مثيرة استضافها ملعب "عمان" الدولي في الجولة الخامسة للدوري الأردني لكرة القدم.

سجل أحمد العرسان هدف التقدم لصالح الفيصلي بعد مرور 17 دقيقة بينما عزز اللاعب محمد كلوب التقدم للضيوف في الدقيقة 25.

ونجح الفيصلي في تحقيق أول فوز تحت قيادة المدير الفني الجديد الصربي دينيس كوريتش صاحب الأصول البوسنية، ورفع رصيده إلى 12 نقطة محتلاً وصافة الترتيب.

وساهمت هذه الخسارة في تعميق جراح الوحدات بقيادة مدربه البوسني داركو نيستروفيتش بعد التعادل الأخير مع الأهلي، وتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وعزز الرمثا الصدارة بفوزه على البقعة بنتيجة 3-0 في وقت سابق اليوم السبت بينما تغلب الحسين إربد حامل اللقب على مضيفه شباب الأردن بنتيجة 4-1.

وكان السلط قد افتتح الجولة بفوز مثير على سما السرحان بنتيجة 1-0 بينما تختتم الجولة غداً الأحد بمواجهة الأهلي والجزيرة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الأردني:

1. الرمثا (13 نقطة).

2. الفيصلي (12 نقطة).

3. الحسين إربد (11 نقطة)

4. السلط (8 نقاط)

5. الوحدات (7 نقاط).

6. البقعة (7 نقاط).

7. الجزيرة (4 نقاط).

8. الأهلي (4 نقاط)

9. شباب الأردن (نقطة واحدة)

10. سما السرحان (دون نقاط).