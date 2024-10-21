الحكم "خوسيه سانشيز" يقترب من إدارة الكلاسيكو

اقترب الحكم الإسباني خوسيه سانشيز من إدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب برنامج "الشيرنغيتو" فإن الحكم خوسيه سانشيز تم اختياره لإدارة المباراة التي يستضيفها ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وسبق أن أدار سانشيز صاحب الـ 41 عاما مباراة الكلاسيكو عدة مرات آخرها يوم 16 أكتوبر 2022 حين فاز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني.

وتولى سانشيز إدارة 6 مباريات في الليغا خلال الموسم الحالي، على رأسها لقاء برشلونة وفالنسيا بالجولة الأولى الذي حسمه الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1 خارج ملعبه. ولم يقم سانشيز بإدارة أي مباراة لريال مدريد هذا الموسم.

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ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، بعد مرور 10 جولات من عمر الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مواجهة مرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، فيما يلتقي ريال مدريد منافسه بروسيا دورتموند الألماني مساء الثلاثاء بالبطولة ذاتها.