لتعويض رحيل سون.. توتنهام ييدأ مفاوضاته لخطف نجم مانشستر سيتي

دخل توتنهام الإنجليزي في مفاوضات رسمية مع مواطنه مانشستر سيتي من أجل الحصول على توقيع المهاجم البرازيلي سافينيو قبل بداية موسم 2025 ـ 2026 لتعويض رحيل لاعبه الكوري الجنوبي سون.

وخسر توتنهام، بطل الدوري الأوروبي للموسم الماضي خدمات نجمه الأول هيونغ مين سون، أسطورة منتخب كوريا الجنوبية بعد سنوات طويلة قضاها في القمة مع النادي.

وانتقل سون (32 عاما) إلى نادي غالاكسي لوس أنجلوس الأمريكي الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين.

ووفقا لما أورده الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، بدأ توتنهام في التفاوض مع السيتي لضم سافينيو بعد موسم واحد مع الفريق.

وقالت تقارير إخبارية نقلا عن فابريزيو رومانو إن "إدارة توتنهام بدأت بالفعل في التفاوض مع نظيرتها في مانشستر سيتي من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وشارك سافينيو (21 عامًا) في 48 مباراة وأحرز 3 أهداف في موسم 2024-2025) مع مانشستر سيتي، وكان أحد عناصر الفريق الأساسية للمدرب بيب غوارديولا في الموسم الماضي.

وشارك لاعب الهجوم البرازيلي أساسيًا في 36 مباراة وهو معدل مشاركة عال لكن اللاعب أبدى انفتاحا كبيرا على الانتقال إلى توتنهام ما يشكل فرصة لتسريع المفاوضات بين مانشستر سيتي وتوتنهام على إتمام الصفقة.

ويمتد عقد سافينيو مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2029، بعد أن انتقل إلى الفريق في موسم 2024 ـ 2025 قادما من جيرونا الإسباني.

ويخوض توتنهام الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل كأس السوبر الأوروبي بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا.