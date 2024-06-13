اليورو.. القطعة الناقصة في رحلة مبابي للسير على نهج زيدان
لن تكون بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) مجرد نسخة عادية للنجم كيليان مبابي في مشواره مع الساحرة المستديرة.
ويحلم مبابي بالتتويج مع منتخب فرنسا بلقب اليورو والذي يعني الكثير بالنسبة لقائد الديوك لعدة أسباب يستعرضها (إرم نيوز) في السطور القادمة:
اختبار القيادة
تحدث مبابي في حواره لشبكة (CNN) الأمريكية عن شغفه الشديد بحصد لقب اليورو تحديدًا في نسختها القادمة التي تنطلق غدًا الجمعة.
ولخص مبابي الأمر بأن هذه البطولة ستكون الأولى له وهو قائد لمنتخب فرنسا وبالتالي المهمة ستكون مختلفة بالنسبة إليه.
وقال مبابي إنه حصد لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وفاز أيضًا بلقب دوري الأمم الأوروبية متمنيًا حصد لقب اليورو مع الديوك.
نهج زيدان
تحدث مبابي من قبل أن قدوته في كرة القدم مواطنه زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية.
وتبقى رحلة مبابي متشابهة في بعض الأمور مع زيدان، خاصة أن مبابي تُوّج بلقب كأس العالم 2018 لِيعيدَ لقب المونديال لأحضان الديوك، بعد نسخة 1998 التي حققها المنتخب الفرنسي تحت قيادة أسطورته زيدان.
ويحلم مبابي بتكرار السيناريو ذاته بتحقيق لقب اليورو بعد غياب، منذ أن حققه جيل الأسطورة زيدان في نسخة 2000 بالتتويج على حساب إيطاليا في المباراة النهائية.
تجربة جديدة
يأمل مبابي إنهاء موسمه الكروي بإنجاز مميز بحصد لقب اليورو مع منتخب فرنسا، قبل فتح صفحة جديدة في مشواره الاحترافي.
وتنطلق رحلة مبابي مع ريال مدريد بداية من الموسم المقبل بعد إعلان انضمامه للنادي الإسباني بشكل رسمي لمدة 5 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر.
ويأمل النجم الفرنسي تحقيق إنجاز اليورو قبل افتتاح مشواره مع العملاق المدريدي.