اليورو.. القطعة الناقصة في رحلة مبابي للسير على نهج زيدان

اختبار القيادة

تحدث مبابي في حواره لشبكة (CNN) الأمريكية عن شغفه الشديد بحصد لقب اليورو تحديدًا في نسختها القادمة التي تنطلق غدًا الجمعة.

ولخص مبابي الأمر بأن هذه البطولة ستكون الأولى له وهو قائد لمنتخب فرنسا وبالتالي المهمة ستكون مختلفة بالنسبة إليه.

وقال مبابي إنه حصد لقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وفاز أيضًا بلقب دوري الأمم الأوروبية متمنيًا حصد لقب اليورو مع الديوك.