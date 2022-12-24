صفقة قياسية.. مانشستر سيتي يسبق ريال مدريد وليفربول على جود بيلينغهام

وبيلينغهام، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، مطلوب من كبار الأندية، بما في ذلك ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وحاول ترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون إقناع بيلينغهام بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة وجودهما مع اللاعب في كأس العالم بقطر.

ويعد بيلينغهام الهدف الأول ليورغن كلوب مدرب ليفربول لأكثر من عام، وهو يدرك مدى رغبة الألماني في العمل معه.