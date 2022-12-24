صفقة قياسية.. مانشستر سيتي يسبق ريال مدريد وليفربول على جود بيلينغهام
يعتقد ريال مدريد أنه يقود السباق للحصول على جود بيلينغهام لاعب خط وسط بروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا.
لكن صحيفة "ذا صن" قالت إن مانشستر سيتي يعتقد أن مدربه الإسباني بيب غوارديولا يمكن أن يؤثر على وجهة اللاعب الشاب.
وبيلينغهام، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، مطلوب من كبار الأندية، بما في ذلك ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.
وحاول ترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون إقناع بيلينغهام بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة وجودهما مع اللاعب في كأس العالم بقطر.
ويعد بيلينغهام الهدف الأول ليورغن كلوب مدرب ليفربول لأكثر من عام، وهو يدرك مدى رغبة الألماني في العمل معه.
وردا على سؤال حول سوق الانتقالات في يناير، قال كلوب: "أنا الشخص الخطأ الذي أسأل عما إذا كان بيلينغهام سيكون متاحًا في يناير".
وأضاف: ""نافذة يناير؟ نحن نبحث وإذا حدث شيء سنرى. من الناحية الرياضية نحن دائما على استعداد".
كما ذكرت "ذا صن" أن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يخطط لغارة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني للحصول على بيلينغهام وفرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة.
ووفقا للصحيفة، يعتقد مانشستر سيتي أنه بإمكانه إبرام صفقة مع بيلينغهام بسبب تجديد عقد غوارديولا حتى عام 2025، وكذلك فرصة لم شمله مع إيرلينغ هالاند زميله القديم في بروسيا دورتموند.
وأكدت الصحيفة أن بيلينغهام سيعطي الأولوية للمشروع الرياضي على المال في ناديه الجديد.
ومن المتوقع أن يغادر بيلينغهام ألمانيا في الصيف، وأشارت "ذا صن" إلى أن مانشستر سيتي مستعد لتحطيم الرقم القياسي البالغ 100 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه لأستون فيلا من أجل جاك غريليش في صيف 2021.
وأوضحت أن قيمة التعاقد مع بيلينغهام تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يريد بروسيا دورتموند الحصول عليه إذا كانت الصفقة على دفعات.
لكن اللاعب يمكن أن يغادر سيغنال إيدونا بارك مقابل 83 مليون جنيه إسترليني فقط إذا تم دفع الرسوم بالكامل مقدمًا.
ويرى مانشستر سيتي أن التعاقد مع بيلينغهام هو الطريقة المثلى لتجديد خط الوسط في المستقبل، حيث سينتهي عقد إلكاي غوندوغان 32 عامًا، في الصيف المقبل، في حين هناك شكوك حول بقاء برناردو سيلفا، الذي حاول برشلونة التعاقد معه الصيف الماضي.