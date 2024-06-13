الهلال السعودي يخطط لصفقة مفاجئة مع نجم نادي التعاون

أكدت مصادر مقربة من فريق الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين أن إدارة النادي اقتربت من تدعيم الفريق بلاعب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن استعدادها لموسم 2024 ـ 2025.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الجزيرة"، فقد بدأت إدارة الهلال مفاوضاتها بشكل رسمي مع لاعب التعاون، عون السلولي، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وشارك عون السلولي (25 عاما) مع نادي التعاون، منذ انتقاله قادما من الاتحاد في 46 مباراة في كل المسابقات، من بينها 29 مباراة خلال الموسم المنقضي.