الهلال السعودي يخطط لصفقة مفاجئة مع نجم نادي التعاون
أكدت مصادر مقربة من فريق الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين أن إدارة النادي اقتربت من تدعيم الفريق بلاعب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن استعدادها لموسم 2024 ـ 2025.
ووفقا لما أوردته صحيفة "الجزيرة"، فقد بدأت إدارة الهلال مفاوضاتها بشكل رسمي مع لاعب التعاون، عون السلولي، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.
وشارك عون السلولي (25 عاما) مع نادي التعاون، منذ انتقاله قادما من الاتحاد في 46 مباراة في كل المسابقات، من بينها 29 مباراة خلال الموسم المنقضي.
وكانت تقارير إخبارية أكدت لصحيفة الجزيرة أن الهلال سيعزز صفوفه بلاعبين أجانب، لكن خبر التفاوض مع مدافع التعاون شكل مفاجأة كبرى في مخطط بطل الثلاثية التاريخية للإعداد للموسم المقبل.
وبحسب المصادر ذاتها، ينوي نادي الهلال إبرام صفقة تبادل مع التعاون، تشمل التفريط في اللاعب فهد المفرج مقابل الحصول على خدمات عون السلولي، أو شراء عقده بشكل مباشر.
وكان عون السلولي، الذي شارك في 7 مباريات مع منتخب السعودية، التحق بالتعاون في 2021 قادما من الاتحاد، وكان حمل ألوان فريقي النهضة والفيحاء.