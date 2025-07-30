اختفى فجأة عن الأهلي طرابلس.. هل هرب حمدو الهوني إلى القادسية الكويتي؟

تضاربت الأنباء بشأن أسباب اختفاء اللاعب حمدو الهوني من بعثة فريقه الأهلي طرابلس المشاركة حاليا في مرحلة سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي للمحترفين، المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية.

وانطلقت الجمعة الماضي منافسات المرحلة الحاسمة والأخيرة من سباق الدوري الليبي والتي تقام بنظام البطولة المجمعة على 3 ملاعب في ميلانو، بمشاركة 6 أندية وهي الأهلي طرابلس والاتحاد طرابلس والأهلي والهلال بنغازي والسويحلي والأخضر.

وحقق الأهلي طرابلس في مباراته الافتتاحية فوزا ثمينا على الأهلي بنغازي (2 ـ 0) في مباراة أوقفها الحكم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بسبب انسحاب فريق بنغازي احتجاجا على عدم عودة الحكم لغرفة الفيديو المساعد.

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وبعد أن أحرز أحد هدفي فريقه الأهلي طرابلس في تلك المباراة، فجّر حمدو الهوني (31 عاما) مفاجأة مدوية في أوساط فريقه بغيابه عن قائمة الفريق أمس الثلاثاء أمام الأخضر ( 0 ـ 0).

وأثار الهوني، الذي يعد واحدا من ركائز فريق المدرب حسام البدري في الأهلي طرابلس تكهنات عديدة وغموضا بشأن دوافع اختفائه المفاجئ والغريب عن بعثة الفريق خصوصا أن غيابه أمام النادي الأخضر لم يكن بداعي الإصابة ولا عقوبة الإيقاف.

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وذكرت وسائل إعلام كويتية أن حمدو الهوني الذي ينتهي عقده مع الأهلي طرابلس في يونيو 2026، قرر الرحيل عن النادي والالتحاق بنادي القادسية الكويتي بداية من موسم 2025 ـ 2026.

وتضاربت الأنباء في الأوساط الإعلامية الكويتية حول حقيقة توقيع الهوني للقادسية، إذ أوردت وسائل اعلام خبرا مؤكدا عن الصفقة، في حين نفت أخرى انتقال النجم الدولي الليبي.

وقالت بعض المصادر القريبة من الأهلي طرابلس إن الهوني غادر بالفعل مقر إقامة النادي في ميلانو لإتمام اتفاقه مع القادسية على أن يعود للمشاركة في مباريات فريقه الحاسمة في الدوري.

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وأضافت أن الهوني، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وافق على الاناقال لنادي القادسية نظراً لارتباطه بعلاقة قوية مع المدرب التونسي للفريق نبيل معلول، الذي سبق له تدريبه في الترجي.

ولعب النجم الليبي في عدة أندية عربية من بينها الترجي التونسي والوداد المغربي قبل أن يعود لناديه أهلي طرابلس في صيف 2024.

ومع تبقي 3 جولات حاسمة بمرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي منها مباراة الديربي أمام الاتحاد طرابلس، أثار الهوني مخاوف مشجعي ناديه خصوصا أن الأهلي طرابلس ينافس بجدية على اللقب، وفي أقل الأحوال سيلعب من أجل المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.