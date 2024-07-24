يستهل منتخب المغرب الأولمبي مبارياته في منافسات أولمبياد باريس 2024 باختبار صعب، مساء الأربعاء، عندما يواجه نظيره الأرجنتيني، على ملعب جيوفروي جيشار بمدينة سانت إيتيان، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثانية، برفقة الأرجنتين وأوكرانيا والعراق.

وتأهل منتخب المغرب إلى الأولمبياد، بعدما حقق لقب أمم أفريقيا تحت 23 عامًا العام الماضي، بعد الفوز على مصر بنتيجة (1-2) في نهائي البطولة التي أقيمت على أرضه.

وسيواجه المنتخب المغربي في الجولة الثاني نظيره الأوكراني، ويختتم مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة عربية أمام العراق.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة المغرب والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024 خلال السطور القادمة:

الدقيقة 3: المنتخب المغربي هو المبادر بالهجوم . سفيان رحيمي يحاول اختراق دفاع الأرجنتين لكن محاولته تمر دون خطورة.

الدقيقة 10: المنتخب المغربي يكتسح نسبة الاستحواذ على الكرة (70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للأرجنتين) وبقيادة رحيمي وأخوماش، تبدو السيطرة لأسود الأطلس لكنها تفتقد للنجاعة المطلوبة.

الدقيقة 13: تياغو ألمادا يقود أول محاولة جرئية لمنتخب الأرجنتين: يتوغل داخل منطقة الجزاء بحثا عن أحد زملائه لكنه يخطئ في التعامل مع التمريرة الحاسمة وتضيع أول هجمة أرجنتينية لتنتهي إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 22: المنتخب المغربي يؤكد أفضليته الميدانية: الياس أخوماش أفضل لاعبي أسود الأطلس يتجاوز الدفاع ويسدد كرة من خارج مناطق الجزاء لكن كرته تمر على يمين الحارس جيرونيمي رولي.

الدقيقة 31: المنتخب الأرجنتيني يقترب من مرمى المغرب: نيكولاس أوتاميندي يرسل كرة رأسية بعد ركلة خطأ لمنتخب التانغو وتوزيعة متقنة في مناطق الجزاء.

الدقيقة 36: الياس أخوماش أفضل لاعبي المغرب خلال الشوط الأول يسدد كرة قوية من ركلة حرة من مسافة جيدة، لكن جيرونيمو رولي يتصدى لتسديدته بارتماءة جيدة ويترك النتيجة على حالها دون أهداف.

الدقيقة 43: هجمة منظمة لمنتخب الأرجنتين من الجهة اليسرى للدفاعات المغربية، لكن زكرياء الوحدي يبعد الكرة قبل الوصول إلى المهاجم يوليان ألفاريز.

الدقيقة 45: الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلا من الضائع.