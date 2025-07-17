سنوب دوغ ينضم إلى لوكا مودريتش في ملكية سوانزي سيتي الإنجليزي

أعلن سوانزي سيتي الإنجليزي اليوم الخميس أن مغني الراب والمنتج الفني الأمريكي سنوب دوغ أصبح أحد ملاكه لينضم بذلك إلى لاعب وسط منتخب كرواتيا وأسطورة ريال مدريد لوكا مودريتش كشريك في ملكية النادي.

وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من مساهمة سنوب دوغ في إطلاق القميص الأساسي الجديد لسوانزي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم والذي أثار تكهنات بأن فنان الهيب هوب سيكون له دور أكبر مع النادي.

وقال سنوب دوغ على موقع سوانزي سيتي على الإنترنت: "عشقي لكرة القدم معروف جيدا لكن الأمر خاص بالنسبة لي بانتقال عشقي إلى ملكية النادي مع سوانزي سيتي".

وتابع: "تأثرت بقصة النادي والمنطقة بشكل كبير، إنها مدينة ونادي فخوران وينتميان للطبقة العاملة".

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وفي أبريل الماضي، انضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش للمستثمرين الأمريكيين آندي كولمان وبريت كرافات ونايجل موريس وجيسون كوهين في هيكل ملكية سوانزي ويأمل النادي أن يتمكن المستثمر الأخير من المساعدة في تعزيز مكانته العالمية.

وربما ظهر سنوب دوج على الساحة وهو يسأل "من أنا؟ (ما اسمي؟)، ولكن منذ ذلك الحين أصبح المغني (53 عاما) واحدا من أكبر الأسماء في عالم الموسيقى.

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وقالت مجموعة مالكي سوانزي إن "قاعدة الجماهير العالمية الهائلة لسنوب دوغ ستساعدنا بالتأكيد، أوضح لنا طوال هذه العملية مدى سعادته باحتمال الانضمام للنادي.

وأضافت: "أعلن سنوب عشقه لكرة القدم ورغبته في المشاركة في اللعبة، ونحن نتوقع أن تساعدنا مشاركته في تشكيل فريق تنافسي قدر الإمكان في الملعب".

وانضم سنوب دوغ ومودريتش لسوانزي سيتي في محاولة للتغلب على الصعوبات المالية بعد أن سجل النادي خسارة قبل الضرائب بلغت 15.2 مليون جنيه إسترليني (20.39 مليون دولار) في السنة المالية الأخيرة".

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وسيشارك سوانزي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم المقبل بجانب نادي ريكسهام الويلزي، الذي انتفض من حالة الركود في الدوري الوطني تحت ملكية الممثل الكندي ريان رينولدز وزميله نجم هوليوود الأمريكي روبرت ماكيليني.