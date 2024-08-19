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رياضة

رسالة غامضة من والد يامال بعد أيام من حادثة تعرضه للطعن (صورة)

رسالة غامضة من والد يامال بعد أيام من حادثة تعرضه للطعن (صورة)
منير نصراوي والد لامين يامالالمصدر: ذا صن
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2024، 12:23 م

نشر والد النجم الإسباني لامين يامال رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة "أنستغرام" وذلك بعد نحو 5 أيام من تعرضة لحادثة طعن خطيرة في أعقاب مشاجرة مع 3 أشخاص في منطقة ماتارو بضواحي مدينة برشلونة.

ولا تزال حادثة طعن منير النصراوي، والد أيقونة برشلونة الجديد، وبطل أوروبا 2024 مع المنتخب الإسباني لامين يامال تثير الكثير من الاهتمام وتفرز ردود أفعال نظرا للشعبية الجارفة لنجله لامين يامال.

وبعد تجاوزه مرحلة الخطر، قال والد يامال عبر منشور على حسابه في "أنستغرام": "أرى في سعادتي مصدر غضب للبعض.. شكرا لكم".

وأثيرت الكثير من التعاليق حول أسباب تعرض والد لامين يامال للطعن فيما أشارت أغلب التقارير الإخبارية في إسبانيا إلى أن سببها يعود إلى شجار بين منير النصراوي و3 أشخاص بعد أن تعرض للشتم ثم هاجمه أولئك الأشخاص ووجهوا له عدة طعنات.

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وتم نقل والد يامال إلى المستشفى ليقيم في غرفة العناية المركزة قبل نقله إلى غرفة أخرى بعد تماثله للشفاء.

وذكرت بعض المصادر أن عائلة منير النصراوي كانت إلى جانبه خلال إقامته بالمستشفى، ولكن ابنه اللاعب الشاب لم يتمكن من التواجد بجانب والده؛ بسبب وجوده في معسكر فريقه استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الإسباني في ذلك الوقت.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في الحادث، وذلك لاستجوابهم بشأن اتهامهم بمحاولة قتل النصراوي. 

رياضةنادي برشلونةإسبانيا

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