رسمياً.. النجم الساحلي يطيح بمدربه لسعد الدريدي بعد مفاجأة شبيبة القيروان

أعلن نادي النجم الساحلي، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه لسعد الدريدي من منصبه عقب الخسارة المريرة للفريق على ملعبه أمام شبيبة القيروان بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري التونسي لكرة القدم.

وفرّط النجم الساحلي في تقدمه بهدفين دون رد بعدما استقبل 3 أهداف في الدقائق 79و85 و90+2 بسيناريو صادم لعشاق أبناء سوسة.

وتوقف رصيد النجم الساحلي عند 5 نقاط فقط من 6 مواجهات محتلاً المركز الحادي عشر، وحقق الفريق فوزاً وحيداً وتلقى 3 هزائم في رقم سلبي بارز.

وأكد نادي النجم الساحلي في بيان رسمي إقالة الدريدي من منصبه وتعيين محمد علي نفخة مدرب فريق الشباب بقيادة الفريق مؤقتاً في مباراة أهلي واد مدني السوداني في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتولى لسعد الدريدي صاحب الـ 48 عاماً قيادة النجم الساحلي في شهر يوليو الماضي بعد أن تولى قيادة الصفاقسي التونسي في الموسم الماضي.

وسبق أن قاد الدريدي عدة أندية تونسية على رأسها الملعب التونسي وستاد قابس والاتحاد المنستيري الإفريقي والأهلي بنغازي الليبي وأولمبيك خريبكة المغربي.