عصفوران بحجر واحد.. ريال مدريد يستغل حفل مغنية أمريكية لتقديم مبابي

بدأ ريال مدريد في الاستعداد للإعلان رسميًا عن صفقة ضم المهاجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي وتقديم اللاعب الجديد لجماهير النادي الملكي في ملعب سان تياغو بيرنابيو مثلما جرت العادة.

لكن إدارة فلورنتينو بيريز لم تجد أفضل من إقامة المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت حفلتين في ملعب "سان تياغو برنابيو"، أواخر شهر مايو المقبل، لتقديم مبابي رسميًا وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة ماركا الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الريال يخطط لتوظيف حفلتي تايلور سويفت، يومي 29 و30 مايو المقبل، على ملعب سان تياغو بيرنابيو من أجل تقديم كيليان للجماهير، مضيفة أن إدارة الفريق الملكي تعتقد أن وجود شخصيتين مشهورتين مثل تايلور ومبابي في وقت واحد أمام الجماهير سيكون فرصة مناسبة لتضرب عصفورين بحجر واحد وتقيم حفل استقبال ناجح للاحتفاء بلاعبها الجديد.

ورغم أن ريال مدريد لم يعلن رسميًا حتى الآن عن ضم مبابي، إلا أن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان أبلغ إدارة نادية بأنه سيغادر الفريق نهاية الموسم الجاري، فيما أصبح حمله لألوان الفريق الإسباني مسألة وقت لا غير.

وكشفت مصادر إعلامية فرنسية، في وقت سابق، أن سبب عدم إعلان مبابي عن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد هو إمكانية التقاء الفريقين وجهًا لوجه في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال ما تبقى من عمر المسابقة، حيث لا يريد اللاعب الفرنسي أن يعلن عن فريقه المقبل في وقت لا يزال بالإمكان مواجهته كرويا.

ولعب مبابي 7 مواسم في باريس سان جيرمان الفرنسي منذ انتقاله إليه، في 2017، قادمًا من موناكو، وسجل حتى الآن 230 هدفًا في 255 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للنادي خلفًا للأورغوياني إدينسون كافاني.