صعّد الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، ضد الجزائرية إيمان خليف، قبيل مباراتها الحاسمة في نصف نهائي الملاكمة، بأولمبياد باريس 2024.

وتتطلع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى التأهل لنهائي مسابقة الملاكمة لفئة دون 66 كيلوغرامًا عندما تخوض نزال نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، أمام التايلاندية جانجيم سوانافينغ، وذلك بعد ضمان الفوز بإحدى الميداليات، التي ستكون في أقل الأحوال من معدن البرونز.

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وقال الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، في مؤتمر اليوم الاثنين، إن إيمان خليف غير مؤهلة بسبب هرمونات الذكورة، وذلك في تأكيد لقراره السابق.

وسُمِح للملاكمتين الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو-تينج بطلة العالم مرتين، بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، رغم استبعادهما خلال بطولة العالم 2023 بعد أن أعلن الاتحاد الدولي فشلهما في اجتياز اختبارات الأهلية الخاصة بتحديد الجنس.

ولكن ردت اللجنة الأولمبية الجزائرية، وأكدت أن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA).

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي: "نود أن نوضح للرأي العام المحلي والدولي إن الجزائر ليست عضوًا في الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA). نحن لا نعترف به كمنظمة شرعية، ولا يوجد له أي صلة بالألعاب الأولمبية. بطلتنا، إيمان خليف، تظل غير متأثرة بادعاءات الاتحاد الدولي للملاكمة الباطلة".

وأضافت: "إلى كل الجزائريين، نؤكد لكم أن تصريحات الاتحاد الدولي للملاكمة لا تعدو كونها كلمات جوفاء وزوبعة في فنجان، ولا تأثير لها على مستقبل بطلتنا أو مسيرتها الأولمبية. بعثتنا وإيمان خليف نفسها تواصلان التركيز، ولا تأبهان لهذا الكلام الفارغ من الاتحاد الدولي للملاكمة".

واختتمت: "نحن نقف بثبات مع إيمان خليف، ولن نتأثر بالمنظمات غير الشرعية. عزيمتنا لا تتزعزع، ودعمنا لرياضيينا لا حدود له.. شكرًا لتفهمكم ودعمكم المستمر. ابقوا أقوياء وواثقين بأبطالنا".

وتواجه إيمان خليف في نصف النهائي التايلاندية جانجيم سوانافينغ، التي تأهلت في ربع النهائي، على التركية بوزيناز سورمينلي بنتيجة (4-1).

وتقام مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء 6 أغسطس الجاري انطلاقًا من الساعة الحادية عشر مساءً و34 دقيقة (الساعة 23.34).

الأولمبية الدولية تحسم الأمر

وردت اللجنة الأولمبية في الحال، وقالت إن الملاكمتين اللتين دار حول أحقيتهما في المشاركة في أولمبياد باريس جدل ستستمران في المنافسات إذا واصلتا الفوز؛ لأنهما تستوفيان اشتراطات الأهلية.

وتتولى الأولمبية الدولية مسؤولية تنظيم منافسات الملاكمة في باريس بعد سحب اعترافها برابطة الملاكمة الدولية من أهليتها كهيئة عالمية للملاكمة في 2023؛ بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة والتمويل.

وقالت الرابطة اليوم الاثنين إن الملاكمتين لم تجتازا اختبار الأهلية بعد خضوعهما لاختبار كروموسومات خلال بطولة العالم 2023، وإنها أخطرت اللجنة الأولمبية في ذلك الحين.

وقال مارك آدامز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحفي/ "كانت هاتان الرياضيتان تنافسان في المسابقات الكبرى لست سنوات دون مشكلات. تحق لهاتين المرأتين المشاركة في هذه المسابقة، وسيظل الوضع هكذا".