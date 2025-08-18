ألتراس النجم الساحلي يهدّد اللاعبين بعد الخسارة ضد الإفريقي (صور)

شن مشجعو ألتراس النجم الساحلي التونسي اليوم الاثنين هجوما حادا على اللاعبين والجهاز الفني بعد الخسارة ضد الإفريقي السبت الماضي في الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين.

وتلقى رفاق المهاجم محمد الضاوي كريستو الخسارة الثانية تواليا في أول مباراتين في دوري المحترفين ليستمر انتظار الفريق لأول نقاطه في الموسم الجديد.

وبعد الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام شبيبة العمران (3 ـ 1)، استضاف النجم الساحلي، بطل الدوري التونسي 11 مرة، النادي الإفريقي على ملعب سوسة الأولمبي ليسقط من جديد ويتلقى الخسارة الثانية تواليا فيما خرج منافسه بالفوز الثاني في أول مباراتين.

ومع عودة اللاعبين للتدريبات اليوم الاثنين استعدادا للجولة الثالثة التي تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين، هاجم بعض عشرات من أعضاء ألتراس "بريقاد روج" (الفرقة الحمراء) وهي إحدى روابط مشجعي الفريق اللاعبين والمدرب لسعد الدريدي.

وحضر المشجعون إلى التدريبات وحاولوا الدخول إلى الملعب للحديث مع اللاعبين ووضعهم أمام مسؤولياتهم، إلا أن عددا من المسؤولين حالوا دون دخولهم.

أخبار ذات علاقة البنزرتي وشواط يشعلان الجدل قبل قمة النجم الساحلي والإفريقي بالدوري التونسي

وتم السماح بدخول عضو واحد للحديث مع الجهاز الفني واللاعبين نيابة عن بقية أعضاء مجموعة "ألتراس بريقاد روج"، والذي أوصل رسالة حادة من قبل مشجعي النادي.

وتحدث المشجع الغاضب مع اللاعبين والمدرب بلهجة حادة وصلت حد التهديد باتخاذ ردّ فعل آخر في حال استمرار العروض المخيبة للآمال لبطل الدوري 2022 ـ 2023.

واعتبر المشجعون الغاضبون أن رئيس النادي زبير بية والمدرب لسعد الدريدي وكل اللاعبين مسؤولون عن البداية الكارثية في الدوري، مضيفين أن الإدارة مطالبة باتخاذ إجراءات رسمية لإنقاذ مسيرة الفريق.

وقبل مواجهة صعبة جدا أمام اتحاد بن قردان يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة من الدوري، رفع مشجعو ألتراس النجم لافتة عملاقة حملت عبارات: "الكتيبة تبني المجد سرا,, وأشباه اللاعبين يهدمون الهوية جهرا".

ويشارك النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية ويلاقي في الدور التمهيدي الأول نادي أهلي وادي مدني السوداني، وفي حال التأهل يواجه الفائز من المباراة التي تجمع بين وصيف بطل أوغندا ووصيف بطل كينيا.

أخبار ذات علاقة 3 "أبطال" منحوا الإفريقي التونسي بداية قوية في الدوري بعد الفوز على النجم

وبعد مرور جولتين من الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026، يحتل النجم الساحلي المركز الأخير دون رصيد من النقاط.