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رياضة

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من بيراميدز ويضغط عليه في صراع الدوري المصري (فيديو)

الأهلي يخطف فوزًا قاتلًا من بيراميدز ويضغط عليه في صراع الدوري المصري (فيديو)
هدف وسام أبو علي في شباك بيراميدز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 8:21 م

سجل محمد مجدي (أفشة) هدفًا قرب النهاية ليقود الأهلي للفوز 3-2 على بيراميدز في مباراة متقلبة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

منح وسام أبو علي التقدم للأهلي بعد 17 دقيقة من اللعب بتسديدة سهلة من مدى قريب، لكن فيستون مايلي تعادل للفريق الزائر بعد انفراد في الدقيقة 25.

واستغل المدافع أحمد سامي خطأ من محمد الشناوي حارس الأهلي في الخروج على تمريرة عرضية ليسجل بضربة رأس، ويجعل النتيجة 2-1 لبيراميدز بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة.

وحصل حسين الشحات لاعب الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل من محمد حمدي، نفذها المهاجم أبو علي بنجاح في الدقيقة 63 مسجلًا هدفه الثاني في اللقاء.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل قبل أن يطلق البديل قفشة تسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية البعيدة للحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 86.

 

 

 

 

 

 

ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني متأخرًا بثماني نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خاض أربع مباريات أكثر.

وحقق فريق المدرب مارسيل كولر فوزه 13 تواليًا ما أوقف سلسلة انتصارات بيراميدز المكونة من 14 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

 

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