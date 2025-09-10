قائد حقيقي.. رونالدو يعتذر لجماهير المجر بعد استفزاز كانسيلو (فيديو)

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نموذجًا للقائد الحقيقي، إذ بادر بالاعتذار فورًا لجماهير المنتخب المجري على أرض ملعبهم، بعد حادث استفزاز من زميله في الفريق جواو كانسيلو خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت هذه اللحظة الإنسانية في ختام مباراة مثيرة، حقق خلالها المنتخب البرتغالي فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 على مضيفه المجري، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، تبادلًا للتسجيل، إذ افتتح برناباس فارجا التسجيل للمجر في الدقيقة 21 بتسديدة رأسية، لتعادل البرتغال النتيجة بعدها بربع ساعة تقريبًا عبر برناردو سيلفا.

وفي الشوط الثاني، تقدمت البرتغال للمرة الأولى في المباراة من ركلة جزاء نفذها رونالدو بنجاح في الدقيقة 40.

ولم يستسلم المنتخب المجري، ونجح في تعديل النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 84، عبر فارجا أيضًا الذي سجل هدفًا ثانيًا له في المباراة برأسية متقنة.

وفي مفاجأة مثيرة، حسم كانسيلو نتيجة المباراة لصالح البرتغال بهدف الفوز، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتنهي المباراة بثلاثية للبرتغال مقابل ثنائية للمجر.

إلا أن الاحتفال المبالغ فيه الذي أقامه كانسيلو أمام جماهير المشجعين المجريين بعد هدفه مباشرة، وهو ما اعتبر استفزازيًا، دفع القائد رونالدو للتدخل على الفور، إذ بادر بالاعتذار لهم وتهدئة الأجواء، في لقطة أظهرت روحًا رياضية عالية وقيادة حقيقية.