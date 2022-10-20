مانشستر يونايتد يعلن غياب رونالدو عن قائمة مباراة تشيلسي
أعلن مانشستر يونايتد في بيان اليوم الخميس أن كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق لن يكون ضمن قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، يعد خروجه بشكل غير لائق قبل نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.
وتوجه رونالدو البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء 2-صفر على توتنهام هوتسبير إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تركه المدرب إريك تن هاج مرة أخرى على مقاعد البدلاء.
وجاء في البيان: "كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت".
وأضاف: "باقي الفريق يركز بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة".
وسجل الدولي البرتغالي البالغ عمره 37 عاما 24 هدفا في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكنه شارك أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري.
ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخرا بنقطة عن تشيلسي رابع الترتيب، بعد عشر مباريات.
يذكر أن إلما أفيرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتقدت "عدم احترام" مانشستر يونايتد للاعب.
وكتبت إلما أفيرو عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "بطلي الكبير وحب حياتي، سأظل معك حتى يفرقنا الموت، قانون العودة موجود، وسأواجه الكثير من عدم الاحترام حتى ذلك الحين".
وأضافت: "لا تفعل ما لا تريد أن يُفعل بك، سنرى".
وهذه ليست المرة الأولى التي تدافع فيها إلما أفيرو عن رونالدو، حيث كتبت قبل أيام: "لقد فات الأوان" مع وضع علامة تدل على الاشمئزاز رافقت تعليقها، إذ تشارك شقيقها الإحباط.
وجاءت هذه التغريدة بعد استبدال رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.
ويمر رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات بموسم صعب، إذ سجل هدفين فقط في 13 مباراة، كما بدأ الكثير من المباريات على مقاعد البدلاء.
وكانت الفرصة سانحة لرونالدو لتسجيل هدفه 701 مع الأندية ضد نيوكاسل، يوم الأحد، لكنه لم يظهر بشكل جيد إلى حد كبير وتم استبداله قبل 20 دقيقة من النهاية.