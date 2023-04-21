استقالة باراتيتشي مدير كرة القدم في توتنهام

ونفى باراتيتشي ويوفنتوس ارتكاب أي مخالفة.

وقضى باراتيتشي، المنضم إلى توتنهام في 2021 بعد 11 عاما في يوفنتوس، عطلة هذا الشهر في انتظار نتيجة الطعن.

وقال النادي الإنجليزي "قرر الفيفا تمديد الإيقاف الدولي، وبينما يستمر الخلاف حول نطاق ومدة الإيقاف فإن العقوبة الدولية تمنع فابيو من أداء واجباته كمدير لكرة القدم".

وأضاف "اتخذ فابيو قرار الاستقالة بأثر فوري للتركيز في وضعه القانوني".

ونظرت أعلى هيئة رياضية داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية في قضية باراتيتشي وصدرت أحكامها أمس الخميس ومنها إلغاء خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وتعلقت العقوبة بمخالفات في انتقالات اللاعبين، ولكن ستنظر محكمة جديدة متخصصة في كرة القدم في هذه القضية.

ويعمق رحيل باراتيتشي حالة عدم الاستقرار في توتنهام الذي يواصل البحث عن مدرب جديد بعد إنهاء التعاقد مع أنطونيو كونتي الشهر الماضي وسط سعيه للتأهل لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.