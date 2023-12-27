"تحويل غارناتشو إلى رونالدو".. سر "تكتيك" ريمونتادا مانشستر يونايتد (صور)
قاد هدف راسموس هويلاند الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فريقه مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا، بعد أن سجل أليخاندرو غارناتشو ثنائية ليعوض الفريق تأخره بهدفين، أمس الثلاثاء.
وصعد فريق المدرب إريك تن هاغ، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد اللاعبين بين الشوطين، إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يحتل فيلا الذي خسر لأول مرة في 11 مباراة بجميع المسابقات المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
وتحدثت تقارير صحفية عن سر التحول الذي منح يونايتد الفوز بعدما كان متأخرا على ملعبه لتظهر الصور أن تغيير مركز الجناح الأرجنتيني غارناتشو كان سببا رئيسًا.
تغيير مركز غارناتشو
بدأ غارناتشو في الجناح الأيسر في ظل أنتوني على اليمين؛ ما جعل كلاهما مقروءا للغاية بالنسبة لمدافعي أستون فيلا، ما جعل إيجاد فرص للمهاجم هويلاند أمرا صعبا للغاية.
وكشفت إحصائية صادمة أن هويلاند حصل على تمريرة واحدة فقط أمام ويستهام في المباراة التي خسرها الفريق بهدفين دون رد.
لكن أمام أستون فيلا وفي الشوط الثاني، تم تغيير مركز غارناتشو إلى الجناح الأيمن ولعب ماركوس راشفورد في الجهة المقابلة.
وكان مانشستر يونايتد أكثر مباشرة في تهديد المرمى خلال الشوط الثاني من خلال الكرات الطويلة خلف خط دفاع أستون فيلا حيث تمتع غارناتشو بسرعة مذهلة وكانت سرعته تشكل تهديدًا دائمًا.
وتم السماح للأرجنتيني باللعب إلى قلب الملعب أكثر بعيدًا عن خط التماس كما هو موضح في خريطة لمس الكرة الخاصة به.
سجل يونايتد بالفعل من خلال هذه الطريقة لكن الهدف تم إلغائه بداعي التسلل.
وفي المرة الثانية قام راشفورد مرة أخرى بالركض في الخلف بشكل جيد ومرر لغارناتشو الذي سجل هدفا.
وانطلق غارناتشو مجددا إلى قلب منطقة جزاء أستون فيلا وسجدل هدف التعادل.
ووفقا لتحليل ذا صن فإن تواجد غارناتشو على اليمين ساعد يونايتد على الضغط من الأمام بشكل أفضل ليحد من قدرة أستون فيلا على خلق الفرص.
المشجعون معجبون بالفكرة
وأعجب المشجعون بالخطوة التي قام بها تين هاغ؛ إذ يعتقد البعض أن غارناتشو يتقدم على كريستيانو رونالدو عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.
وبدأ رونالدو مسيرته مع يونايتد باللعب على الجناح الأيمن.
قال أحد المشجعين: "تفوق إيريك تن هاغ تكتيكيًّا على أوناي إيمري في الشوط الثاني الليلة الماضية".
وأضاف آخر: "يمكنك أن ترى لمحات عن الطريقة التي يريد بها تين هاغ أن يلعب، لكن التنفيذ يكون سيئًا في معظم الأوقات".
وعلق ثالث: "رونالدو كان محبطًا للغاية حتى عام 2006؛ لذا نعم. غارناتشو أكثر نضجًا من رونالدو بعمر 19 عامًا".