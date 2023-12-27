"تحويل غارناتشو إلى رونالدو".. سر "تكتيك" ريمونتادا مانشستر يونايتد (صور)

قاد هدف راسموس هويلاند الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فريقه مانشستر يونايتد للفوز 3-2 على ضيفه أستون فيلا، بعد أن سجل أليخاندرو غارناتشو ثنائية ليعوض الفريق تأخره بهدفين، أمس الثلاثاء.

وصعد فريق المدرب إريك تن هاغ، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد اللاعبين بين الشوطين، إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يحتل فيلا الذي خسر لأول مرة في 11 مباراة بجميع المسابقات المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

وتحدثت تقارير صحفية عن سر التحول الذي منح يونايتد الفوز بعدما كان متأخرا على ملعبه لتظهر الصور أن تغيير مركز الجناح الأرجنتيني غارناتشو كان سببا رئيسًا.