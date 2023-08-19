النهائي الأول لميسي في أمريكا.. موعد مباراة إنتر ميامي وناشفل والقنوات الناقلة

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفل في نهائي كأس الدوريات.

وهذا أول نهائي لميسي مع إنتر ميامي، علمًا بأنه شارك في كأس الدوريات، ولم يشارك بعد في الدوري الأمريكي.

وتقام مباراة إنتر ميامي وناشفل، فجر الأحد الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل المباراة عبر (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي، ولم تعلن أي قناة عربية نقل المباراة.