النهائي الأول لميسي في أمريكا.. موعد مباراة إنتر ميامي وناشفل والقنوات الناقلة
يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة فريقه إنتر ميامي أمام ناشفل في نهائي كأس الدوريات.
وهذا أول نهائي لميسي مع إنتر ميامي، علمًا بأنه شارك في كأس الدوريات، ولم يشارك بعد في الدوري الأمريكي.
وتقام مباراة إنتر ميامي وناشفل، فجر الأحد الساعة 04:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
وتنقل المباراة عبر (Apple TV)، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأمريكي، ولم تعلن أي قناة عربية نقل المباراة.
ويتصدر ميسي ترتيب هدافي كأس الدوريات، وسجل 9 أهداف في 6 مباريات.
وجاءت أهداف ميسي في البطولة بواقع هدف على كل من كروز آزول، وشارلوت، وفيلادلفيا يونيون، وهدفين على كل من أتلانتا يونايتد، وأورلاندو سيتي، ودالاس.
وفاز ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، بكل شيء تقريبًا في كرة القدم، لكنه قال إن قيادة إنتر ميامي إلى أول لقب له على الإطلاق سيكون "أمرًا لا يصدق وجميلًا للغاية".
وتأسس إنتر ميامي في 2018.
وسيلعب إنتر ميامي مع ناشفيل مجددًا لكن في الدوري الأمريكي يوم 31 أغسطس.
تصريح ميسي
وقال ميسي عن إمكانية الفوز بلقب كأس الدوريات مع إنتر ميامي: "سيكون أمرًا لا يصدق، أليس كذلك؟ سواء بالنسبة لي أو لكل من يشجع النادي، بالنسبة لكل من أدخل التغييرات الكبيرة على هذا النادي وساعده على النمو وجعله نقطة مرجعية عالمية، فإن الفوز باللقب سيساعد حقًا في ذلك، وسيكون الأمر مثيرًا للإعجاب حقًا".
وتابع ميسي: "بعد نتائج سيئة (دون فوز في آخر 10 مباريات بالدوري) ورؤية مركزنا في الدوري، علمنا أن لدينا فرصة جيدة لتغيير الأمور".
وأوضح: "جئت هنا برغبة في الحصول على النتائج نفسها التي حققتها في مسيرتي السابقة، لكن حقيقة أننا الآن على بُعد أيام قليلة من اللعب في النهائي، هي مجرد مفاجأة للأشخاص الذين لا يروننا في التدريبات، ولا يرون ما يحدث يومًا بعد يوم".
وختم: "من وجهة نظرنا، نشعر أننا مستعدون لذلك، ونشعر بالاستعداد للمنافسة والفوز بهذا اللقب".