اندلاع حريق بالقرب من قرية المشجعين في مونديال قطر (فيديو وصور)

وأنفقت قطر ما يصل إلى 185 مليار جنيه إسترليني على أعمال البنية التحتية في الفترة التي سبقت كأس العالم ، جزء كبير منها تم تخصيصه لإنشاء مدينة لوسيل ، التي كان لديها ملعب جديد تمامًا تم بناؤه من الصفر لهذه المناسبة.

وتقع المدينة ، وهي ثاني أكبر مدينة في قطر ، في الجزء الجنوبي من بلدية الظعاين.

ولكن لم يتم الانتهاء من كل شيء في المدينة في الوقت المحدد لهذا الحدث ، بما في ذلك زلاجة مائية ضخمة كان من المفترض أن تكون الأكبر في العالم.