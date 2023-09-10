لامين يامال
لامين يامالbarcacentre

برشلونة يستهدف تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2030

ينتهي العقد الحالي للاعب الشاب مع برشلونة في صيف 2024.

كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي وضعها مسؤولو نادي برشلونة من أجل تأمين مستقبل الموهبة الشابة لامين يامال مع الفريق حتى عام 2030.

وينتهي العقد الحالي للاعب الشاب مع برشلونة في صيف 2024.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، إن توقيع يامال على عقده الجديد مع برشلونة لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026 بات مسألة وقت، لأنه بسبب القوانين فهو قاصر، إذ إن عمره لن يسمح له بالتجديد لأكثر من 3 مواسم.

وأشارت إلى أنه سوف يصل في عام 2025 إلى 18 سنة، وحين ذلك سوف يقوم برشلونة بتجديد عقده لخمسة مواسم مقبلة؛ ما يعني ارتباط يامال مع البارسا حتى 2030، بعد اتفاق النادي مع وكيله خورخي مينديز على هذا الأمر.

وأكد التقرير أن برشلونة اتفق مع خورخي مينديز على شروط عقد لامين يامال الاحترافي الأول مع النادي الكتالوني، إذ يتمتع وكيل اللاعب بعلاقة جيدة مع لابورتا رئيس النادي، ولكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن بشكل رسمي.

لامين يامال
أصغر لاعب يمثل إسبانيا.. لامين يامال يكتب التاريخ ويسجل في أول مشاركة دولية (فيديو)

وخطف لامين يامال الأنظار بشكل واضح مع برشلونة في الفترة الأخيرة، منذ تصعيده للفريق الأول، كما تم استدعاؤه للمرة الأولى من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا الأول، وسجل هدفًا بقميص الماتادور؛ ليصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ المنتخب.

كما يعتبر أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب أسهم في صناعة هدف في عمر 16 عامًا فقط.

الدوري الإسباني

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