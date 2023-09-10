برشلونة يستهدف تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2030

كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي وضعها مسؤولو نادي برشلونة من أجل تأمين مستقبل الموهبة الشابة لامين يامال مع الفريق حتى عام 2030.

وينتهي العقد الحالي للاعب الشاب مع برشلونة في صيف 2024.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، إن توقيع يامال على عقده الجديد مع برشلونة لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026 بات مسألة وقت، لأنه بسبب القوانين فهو قاصر، إذ إن عمره لن يسمح له بالتجديد لأكثر من 3 مواسم.