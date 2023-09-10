برشلونة يستهدف تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2030
كشفت تقارير صحفية عن الخطة التي وضعها مسؤولو نادي برشلونة من أجل تأمين مستقبل الموهبة الشابة لامين يامال مع الفريق حتى عام 2030.
وينتهي العقد الحالي للاعب الشاب مع برشلونة في صيف 2024.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، إن توقيع يامال على عقده الجديد مع برشلونة لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026 بات مسألة وقت، لأنه بسبب القوانين فهو قاصر، إذ إن عمره لن يسمح له بالتجديد لأكثر من 3 مواسم.
وأشارت إلى أنه سوف يصل في عام 2025 إلى 18 سنة، وحين ذلك سوف يقوم برشلونة بتجديد عقده لخمسة مواسم مقبلة؛ ما يعني ارتباط يامال مع البارسا حتى 2030، بعد اتفاق النادي مع وكيله خورخي مينديز على هذا الأمر.
وأكد التقرير أن برشلونة اتفق مع خورخي مينديز على شروط عقد لامين يامال الاحترافي الأول مع النادي الكتالوني، إذ يتمتع وكيل اللاعب بعلاقة جيدة مع لابورتا رئيس النادي، ولكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن بشكل رسمي.
وخطف لامين يامال الأنظار بشكل واضح مع برشلونة في الفترة الأخيرة، منذ تصعيده للفريق الأول، كما تم استدعاؤه للمرة الأولى من أجل المشاركة مع منتخب إسبانيا الأول، وسجل هدفًا بقميص الماتادور؛ ليصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ المنتخب.
كما يعتبر أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني الممتاز، وأصغر لاعب أسهم في صناعة هدف في عمر 16 عامًا فقط.