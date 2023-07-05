أتليتيكو يتعاقد مع التركي سويونغو لأربع سنوات

قال أتليتيكو مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه تعاقد مع المدافع التركي تشالار سويونغو بعد نهاية عقد اللاعب مع ليستر سيتي الإنجليزي.

وغادر سويونغو وستة لاعبين آخرين ليستر بعد نهاية عقودهم في يونيو /حزيران، وبعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى ليستر من فرايبورغ الألماني في 2018، وشارك معه في أكثر من 130 مباراة في مختلف المسابقات.

وخاض سويونغو أكثر من 50 مباراة دولية مع تركيا منذ مشاركته لأول مرة ضد السويد في مارس /آذار 2016.