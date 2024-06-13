بايرن ميونخ يقتنص صفقة دفاعية قبل الأهلي السعودي

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع اللاعب الياباني هيروكي إيتو نجم فريق شتوتغارت، للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار رومانو عبر حسابه بموقع إكس إلى أن إدارة بايرن ميونخ قررت تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 30 مليون يورو.

وأكد أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة، موضحًا أن الخطوة الأخيرة في هذه الصفقة تتمثل في اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية.