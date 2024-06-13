بايرن ميونخ يقتنص صفقة دفاعية قبل الأهلي السعودي
حسم نادي بايرن ميونخ الألماني صفقة منتظرة للأهلي السعودي في الموسم المقبل.
وتحركت إدارة العملاق البافاري لضم لاعب مميز لتدعيم صفوف الفريق بعد التعاقد مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع اللاعب الياباني هيروكي إيتو نجم فريق شتوتغارت، للتعاقد معه في الموسم المقبل.
وأشار رومانو عبر حسابه بموقع إكس إلى أن إدارة بايرن ميونخ قررت تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يبلغ 30 مليون يورو.
وأكد أن اللاعب سيوقع عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة، موضحًا أن الخطوة الأخيرة في هذه الصفقة تتمثل في اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية.
وخاض إيتو صاحب الـ 25 عامًا مع شتوتغارت 29 مباراة خلال الموسم الماضي في مركز قلب الدفاع.
وارتبط اسم اللاعب الياباني بالرحيل للأهلي السعودي، لتدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل.
ولفت إيتو الأنظار مع منتخب اليابان أيضًا بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة محاربي الساموراي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وتأهل منتخب اليابان بشكل رسمي إلى كأس آسيا وأيضًا للمرحلة الحاسمة بمونديال 2026.