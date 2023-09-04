رسميا.. إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس

وعاد راموس إلى إشبيلية بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي مع باريس سان جيرمان حيث أمضى موسمين مع النادي الفرنسي".

وأكد إشبيلية أن راموس وقع عقدا لموسم واحد.

وولد سيرجيو في 30 مارس 1986، وتدرج راموس في إشبيلية حتى وصل للفريق الأول في 2004

وفي موسم 2004/2005، الذي بدأ عندما كان عمره 18 عامًا فقط، كان لاعبًا أساسيًا في إشبيلية، حيث لعب 31 مباراة في دوري الدرجة الأولى وسجل هدفين.