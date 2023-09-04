رسميا.. إشبيلية يعلن عودة سيرجيو راموس
أعلن إشبيلية، اليوم الإثنين، رسميا، عودة المدافع المخضرم سيرجيو راموس، لمدة موسم واحد.
وقال إشبيلية في بيان: "توصل نادي إشبيلية وسيرجيو راموس إلى اتفاق من أجل ضمه إلى تشكيلة إشبيلية، هذه هي عودة قلب دفاع الشباب، الذي يعود إلى منزله بعد عقدين تقريبًا من مغادرته، بعمر 19 عامًا فقط، إلى ريال مدريد".
وعاد راموس إلى إشبيلية بعد نهاية عقده في 30 يونيو الماضي مع باريس سان جيرمان حيث أمضى موسمين مع النادي الفرنسي".
وأكد إشبيلية أن راموس وقع عقدا لموسم واحد.
وولد سيرجيو في 30 مارس 1986، وتدرج راموس في إشبيلية حتى وصل للفريق الأول في 2004
وفي موسم 2004/2005، الذي بدأ عندما كان عمره 18 عامًا فقط، كان لاعبًا أساسيًا في إشبيلية، حيث لعب 31 مباراة في دوري الدرجة الأولى وسجل هدفين.
كما لعب 4 مباريات في كأس الملك و6 في الدوري الأوروبي.
في موسم 2005/2006، شارك راموس في المباراة الافتتاحية لإشبيلية في الليغا، قبل يومين من مغادرته إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.
ولعب راموس 49 مباراة مع إشبيلية سجل فيها 3 أهداف قبل أن ينتقل لريال مدريد الذي لعب له 671 مباراة سجل فيها 101 هدفا وصنع 40.
ونال راموس كل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد بما مجموعه 22 لقبا، قبل أن يرحل بشكل مجاني في 2021 حيث انضم لباريس سان جيرمان ونال معه لقبين في الدوري الفرنسي ولقبا في كأس السوبر الفرنسي.
ولعب راموس 58 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفا.
وعلى المستوى الدولي لعب راموس 180 مباراة مع منتخب إسبانيا الأول سجل فيها 23 هدفا ونال مع إسبانيا لقبا في كأس العالم (2010) ولقبين في كأس أمم أوروبا (2008 و2012).