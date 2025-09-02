الاتحاد السعودي يقترب من ضم نجم سبورتينغ براغا

اقترب نادي الاتحاد السعودي من إتمام التعاقد مع الجناح الشاب روجر فرنانديز، لاعب سبورتينغ براغا، حيث دخلت إدارة "العميد" في مفاوضات متقدمة لإنهاء الصفقة خلال نافذة الانتقالات الحالية.

ورغم غلق باب القيد في أوروبا، مساء أمس الاثنين، لكن نافذة الانتقالات ما زالت مفتوحة في الدوري السعودي حتى العاشر من سبتمبر الحالي.

وبحسب التقارير فإن إدارة سبورتينغ براغا تشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي المدرج في عقد اللاعب والبالغ 40 مليون يورو لبيع عقد روجر فرنانديز.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي ساشا تافلوري، المختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "الاتحاد يقترب الآن من حسم صفقة روجر فرنانديز من سبورتنغ براغا".

وأضاف: "المفاوضات في مرحلة متقدمة بعد أن منح اللاعب الشاب الضوء الأخضر لإتمام صفقة الانتقال".

وشارك فرنانديز في الموسم الماضي بقميص سبورتينغ لشبونة في 48 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وقدم أربع تمريرات حاسمة، كما كان ضمن قائمة منتخب البرتغال تحت 21 عاماً في بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي.

وحال اكتمال الصفقة، فسينضم اللاعب المولود عام 2005 إلى الاتحاد بوصف أنه لاعب من فئة المواليد، ما يمنح النادي إضافة شابة جديدة في قائمته.