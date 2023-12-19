ضربة جديدة.. الإصابة تبعد فيرلاند ميندي عن ريال مدريد
تعرض ريال مدريد لضربة دفاعية جديدة بتأكد إصابة مدافعه الفرنسي فيرلاند ميندي.
ووفقا لصحيفة "أس" فقد أكد ريال مدريد معاناة ميندي من إصابة عضلية تعرض لها أمام فياريال في الدوري الإسباني.
وذكرت الصحيفة أن ميندي، البالغ من العمر28 عاما خضع لأشعة الرنين المغناطيسي، وكشفت ضرورة غيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام.
وبذلك يغيب ميندي عن مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الخميس، ومن المتوقع أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على فيران غارسيا كبديل لميندي في مركز الظهير الأيسر.
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك فيرلاند ميندي في 14 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا.
ويملك ريال مدريد دفاعا مكونا من لوكاس فاسكيز وأنطونيو روديغر وناتشو، لأن داني كارفاخال لن يكون متاحا بسبب الإصابة.
ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية ويغيب عنه الحارس تيبو كورتوا والمدافعان إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، وجميعهم تعرضوا لقطع في الرباط الصليبي.
وإلى جانب هذا الثلاثي تضم قائمة إصابات ريال مدريد إدواردو كامافينغا وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 42 نقطة من 17 مباراة ويتأخر بنقطتين عن المتصدر جيرونا.
كما تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وحصد العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بفوزه في 6 مباريات.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد مع لايبزيغ الألماني في دور الـ16.