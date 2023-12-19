ضربة جديدة.. الإصابة تبعد فيرلاند ميندي عن ريال مدريد

وبذلك يغيب ميندي عن مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الخميس، ومن المتوقع أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على فيران غارسيا كبديل لميندي في مركز الظهير الأيسر.

وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك فيرلاند ميندي في 14 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي بواقع 10 في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا.

ويملك ريال مدريد دفاعا مكونا من لوكاس فاسكيز وأنطونيو روديغر وناتشو، لأن داني كارفاخال لن يكون متاحا بسبب الإصابة.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية ويغيب عنه الحارس تيبو كورتوا والمدافعان إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، وجميعهم تعرضوا لقطع في الرباط الصليبي.