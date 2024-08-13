تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم الثلاثاء إلى مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتشهد منافسات الدوري المصري 3 مواجهات حاسمة في صراع البقاء على رأسها لقاء الإسماعيلي والمقاولون العرب كما يلعب البنك الأهلي ضد فاركو، ويلتقي الجونة ضيفه بلدية المحلة.

وتشهد منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا مواجهات مثيرة في جولة الإياب مساء اليوم الثلاثاء على رأسها لقاء فنربخشة التركي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وضيفه ليل الفرنسي.

وتشهد منافسات التصفيات التأهيلية لدوري أبطال آسيا مواجهة عربية بين الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

وتستعرض "إرم نيوز" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس السوبر السعودي

الهلال والأهلي – 7:15 مساءً – SSC 1

الدوري المصري:

الإسماعيلي والمقاولون العرب – 9:00 مساءً – ONTIME SPORTS.

دوري أبطال أوروبا:

فنربخشة التركي وليل الفرنسي – 8:00 مساءً – A SPOR التركية.

دوري أبطال آسيا:

الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي – 6:30 مساءً – BEIN SPORT AFC