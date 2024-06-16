اكتسحت الإنترنت.. صورة رائعة لثلاثي ريال مدريد بعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

شارك لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، في خسارة بلاده أمام إسبانيا بنتيجة 0-3 اليوم السبت بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وتستضيف ألمانيا منافسات البطولة القارية التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.