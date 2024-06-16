مودريتش في مباراة كرواتيا وإسبانيا
مودريتش في مباراة كرواتيا وإسبانيارويترز

اكتسحت الإنترنت.. صورة رائعة لثلاثي ريال مدريد بعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

شارك لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، في خسارة بلاده أمام إسبانيا بنتيجة 0-3 اليوم السبت بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وتستضيف ألمانيا منافسات البطولة القارية التي انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

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وظهرت علامات الحزن الشديد على لوكا مودريتش عقب نهاية المباراة بهزيمة منتخب بلاده بهذه النتيجة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمودريتش برفقة ثنائي المنتخب الإسباني داني كارفخال وناتشو فرنانديز عقب نهاية المباراة في غرف الملابس.

ويلعب الثلاثي في صفوف ريال مدريد لسنوات، وساهم اللاعبون الثلاثة في تحقيق العديد من الألقاب للفريق الإسباني آخرها دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

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وحرص كارفخال وناتشو على مواساة زميلهم مودريتش عقب نهاية المباراة مباشرة.

ويلعب منتخب كرواتيا ضد ألبانيا في الجولة الثانية لمنافسات هذه المجموعة بينما يلعب منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في قمة مثيرة.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة لحين نهاية لقاء إيطاليا وألبانيا المقام مساء اليوم السبت.

مودريتش مع ثنائي إسبانيا
مودريتش مع ثنائي إسبانيا
يورو 2024

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