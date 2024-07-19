يرتب الأهلي المصري لإبرام صفقات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأعلن الأهلي صفقة التعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية شراء عقده.

ويستعد الأهلي المصري لخوض موسم شاق ومليء بالارتباطات يخوض خلاله كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 فريقًا بجانب كأس إنتركونتيننتال وكأس السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا بجانب الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس الرابطة.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضم 5 صفقات سوبر بخلاف التعاقد مع يوسف أيمن لاعب الدحيل وهو ما تستعرضه "إرم نيوز" في السطور القادمة:

المهاجم المنتظر

يطمع الأهلي في ضم مهاجم سوبر لتدعيم الخط الأمامي بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

وترددت بعض الأسماء التي رشحتها لجنة اكتشاف المواهب للتفاوض معها من جانب إدارة الأهلي على رأسها الإسباني كيفين كارلوس مهاجم إيفردون السويسري الذي تردد بقوة أن كولر وافق على ضمه.

وظهرت بعض الأسماء مثل الجامايكي شامار نيشولسون مهاجم سبارتاك موسكو الروسي والكونغولي جوناثان أوكيتا مهاجم زيورخ السويسري وزينهو جانو مهاجم منتخب غينيا بيساو، والذي يلعب في زولت وارجم البلجيكي.

الساعي وبن رمضان

طلب كولر تدعيم مركز خط الوسط بصفقة جديدة بضم لاعب جديد لتعويض رحيل المالي أليو ديانغ إلى الخلود السعودي.

ودخل محمد علي بن رمضان نجم منتخب تونس دائرة اهتمامات الأهلي المصري، ولكن المطالب المالية لناديه فرينكفاروزي المجري تبدو ضخمة.

ويدرس الأهلي صرف النظر عن صفقة بن رمضان حال تمسك النادي المجري بمطالبه المالية الضخمة والاتجاه نحو اللاعب الواعد عمر الساعي نجم وسط الإسماعيلي صاحب الـ21 عامًا.

خليفة معلول

دخل الأهلي المصري طرفًا قويًا في التفاوض مع لاعب أجنبي جديد في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

ويبدو اسم الدولي المغربي يحيى عطية الله الأقرب لتدعيم صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.

وقرر الأهلي عودة لاعبه محمد شكري قادمًا من سيراميكا كليوباترا، ولكن الأخير تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

مدافع زد والعسقلاني

يدرس الأهلي ضم صفقة جديدة في خط الدفاع في ظل احتمالية رحيل محمد عبد المنعم الذي يخوض موسمه الأخير في عقده، ولم يجدد حتى الآن بشكل رسمي.

وتم ترشيح عدة أسماء على رأسها محمد إسماعيل مدافع زد وإياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي وعمر فايد مدافع فنربخشة التركي.

جناح سوبر

طلب كولر ضم جناح هجومي سوبر سواء مصري أو أجنبي لتدعيم هذا المركز في ظل تحفظه على أداء بعض اللاعبين في هذا المركز.

وتنتظر إدارة الأهلي حسم مصير المغربي رضا سليم لتحديد إمكانية رحيله وضم لاعب أجنبي على حسابه بعد رحيل التونسي محمد الضاوي "كريستو" إلى الصفاقسي التونسي.