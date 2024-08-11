كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رفع سقف التوقعات بدعوة الرياضيين الفرنسيين لحصد ما بين 50 و60 ميدالية في أولمبياد باريس 2024 وهو ما تحقق، إذ حصدت فرنسا أكبر حصيلة ميداليات لها منذ عام 1900 عبر أولمبياد باريس التي تختتم اليوم الأحد.

وحقق فريق كرة السلة للسيدات الميدالية رقم 64 لفرنسا في الدورة الحالية عندما فاز بالميدالية الفضية إثر خسارة النهائي أمام الولايات المتحدة، وهو أعلى رقم لفرنسا منذ أولمبياد 1900 التي أقيمت أيضا في باريس، وكان يتنافس فيها عدد أقل من الدول كما كانت بعض المنافسات تقتصر على الرياضيين الفرنسيين.

وبالحصول على 16 ميدالية ذهبية، تفوقت فرنسا أيضا على حصيلتها من الذهبيات في أولمبياد أتلانتا 1996 التي حصدت خلاله 15 ذهبية، كما تجاوزت حصيلتها الإجمالية من الميداليات في بكين 2008، إذ حصدت حينها إجمالي 43 ميدالية.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا: "أود أن أشارككم رضانا الكبير، مع النتائج التي تعكس القوة الهيكلية لوطننا".

وتألق رياضيان على وجه الخصوص بشكل كبير وأعطيا فرنسا دفعة كبيرة من الثقة، إذ حصل السباح ليون مارشان على أربع ذهبيات، وفاز مصارع الجودو تيدي رينر بذهبيتين، وهو ما أثار حماس الجماهير في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية.

كذلك حصدت فرنسا سبع ميداليات عبر الرياضات الجماعية متفوقة بذلك بفارق ميدالية واحدة على ما حصدته في طوكيو، رغم أن منتخبي كرة اليد للرجال والسيدات أخفقا في الحفاظ على اللقب.

ورغم أن التوقعات لم تكن كبيرة، جاءت خيبة الأمل من ألعاب القوى، إذ لم تحقق فرنسا سوى ميدالية واحدة فيها.