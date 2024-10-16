"محتوى مدفوع".. قرار مثير للغاية من الحكمة التركية إليف كارا أرسلان

واصلت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان إثارة الجدل، بعد أن كانت حديث الصحف ووسائل الإعلام في المدة الماضية، بسبب فضيحة أخلاقية.

كارا أرسلان، البالغة من العمر 24 عامًا، أُوقفت عن التحكيم مدى الحياة، مع مفتش حكام الدوري الممتاز أورهان إردمير، البالغ من العمر 61 عامًا، بسبب انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي لهما.

ورفضت هيئة التحكيم التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم رفض استئناف الحكمة المثيرة للجدل، وأيدت قرار إبعادها عن الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدى الحياة.

وعقب هذا القرار قالت إليف كارا أرسلان إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ونشرت بيانًا رسميًا قالت فيه: "سيكون لدي طريق طويل من الناحية القانونية، لكننا سنتغلب عليه بأقوى وأقوى الطرق.. أتوقع دعمكم الكامل ومحبتكم في هذه العملية".

وأضافت: "البكاء والنحيب والحزن ليس من أعمالي، وهذا ليس ما أنا عليه، سأقف خلف قضيتي حتى النهاية".

وبعد هذا البيان جاءت خطوة لافتة من إليف كارا أرسلان، إذ بدأت في عمل "اشتراك مدفوع" على حساباتها بمنصات التواصل.

ووصل حساب إليف كارا أرسلان على إنستغرام إلى نصف مليون متابع في الأيام الماضية، في أعقاب الأزمة

وأعلنت أرسلان أنها طرحت اشتراكًا مدفوعًا لمحتوى خاص على حسابها، وسيكون 59.99 ليرة تركية شهريًا (1.76 دولار أمريكي).

وكانت كارا أرسلان لاعبة في صفوف نادي بشكتاش، ولكن أجبرتها الإصابة على الاعتزال، والاتجاه إلى التحكيم.